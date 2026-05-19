Rotkvice su jedna od najzdravijih prolećnih namirnica i mnogi ih rado jedu dok su sveže i pune vitamina. Osim što osvežavaju organizam, poznate su i po blagotvornom dejstvu na imunitet, varenje i krvni pritisak.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da postoje ljudi koji sa ovom namirnicom ne bi trebalo da preteruju.

Zašto su rotkvice dobre za organizam?

Rotkvice sadrže malo kalorija, a bogate su vitaminom C, vlaknima, kalijumom i folatima. Upravo zbog toga mogu doprineti jačanju imuniteta i boljem radu organizma.

Posebno se izdvajaju po:

jačanju otpornosti organizma

podsticanju varenja i rada jetre

pomoći pri eliminaciji toksina

mogućem antigljivičnom dejstvu protiv kandide

povoljnom uticaju na krvni pritisak zahvaljujući kalijumu

Crne rotkve naročito podstiču lučenje žuči i rad sistema za varenje.

Ko ne bi trebalo da jede mnogo rotkvica?

Iako su zdrave, rotkvice nisu dobar izbor za svakoga.

Osobe sa problemima štitne žlezde

Rotkvice mogu uticati na apsorpciju joda, koji je važan za normalno funkcionisanje štitne žlezde. Zbog toga se ljudima sa ovim problemom savetuje oprez i umeren unos.

Ljudi koji imaju kamen u žuči

Pošto podstiču lučenje žuči, rotkvice mogu izazvati tegobe kod osoba koje imaju žučne kamence. Pre većih količina savetuje se konsultacija sa lekarom.

Dijabetičari

Veće količine rotkvica mogu uticati na nivo šećera u krvi, pa osobe sa dijabetesom treba da ih jedu umereno i da prate reakciju organizma.

Iako su veoma korisne, stručnjaci savetuju da se i zdrave namirnice konzumiraju sa merom, naročito kod hroničnih zdravstvenih problema.