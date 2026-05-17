Iako mnogi misle da je priprema čaja jednostavna i da je dovoljno samo preliti kesicu kipućom vodom, stručnjaci upozoravaju da upravo tu nastaju najčešće greške koje mogu uticati i na ukus i na korisna svojstva napitka.

Različite vrste čajeva zahtevaju različitu temperaturu vode i vreme stajanja, jer nisu svi listovi jednako otporni na visoke temperature. Ako se čaj prelije previše vrelom vodom ili ostavi predugo da stoji, može izgubiti deo svojih korisnih sastojaka, a ukus postaje gorak i preintenzivan.

Jedna od čestih navika jeste ostavljanje kesice u šolji tokom celog ispijanja, uz verovanje da će tako čaj biti jači i zdraviji. Međutim, to ne donosi dodatne benefite, već može pokvariti ukus napitka.

Kada je reč o pripremi, biljni čajevi najbolje se kuvaju na temperaturi između 95 i 100 stepeni i treba da odstoje od pet do deset minuta. Crni čaj daje najbolji ukus kada se priprema na temperaturi od 90 do 95 stepeni i ostavlja dva do pet minuta, dok je zeleni čaj najosetljiviji i zahteva vodu temperature između 70 i 90 stepeni, uz vreme stajanja od svega jednog do jednog i po minuta.