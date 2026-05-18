Beli luk je neizostavan u kuhinji, ali njegov jak miris često ostaje na rukama i nakon višestrukog pranja sapunom. Ipak, postoji jednostavan trik koji koriste i profesionalni kuvari za njegovo uklanjanje.

Rešenje se nalazi u običnom nerđajućem čeliku. Nakon seckanja ili gnječenja belog luka, potrebno je da se ruke navlaže i da se njima protrljaju površine od inoks materijala - poput sudopere, noža ili bilo kog kuhinjskog predmeta od nerđajućeg čelika. Posebno je važno da se obrati pažnja na prste i prostor ispod noktiju, gde se miris najviše zadržava.

Nakon toga se ruke ponovo operu sapunom, a postupak se po potrebi može ponoviti ako miris nije potpuno nestao. Najbolji efekat se postiže odmah nakon pripreme hrane, pre nego što se miris "uvuče" u kožu.

Objašnjenje ovog trika leži u tome što jedinjenja sumpora iz belog luka reaguju sa metalom, pa se tako lakše neutrališu neprijatni mirisi. Zbog toga se nerđajući čelik smatra jednim od najefikasnijih i najbržih načina da se ukloni miris belog luka sa ruku.