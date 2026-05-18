Kako temperature rastu, ose i stršljenovi postaju sve češći gosti u dvorištima, baštama i blizu kuća. Kada počnu da traže mesto za gnezdo, mogu postati veoma neprijatni, pa čak i agresivni.

Zbog toga stručnjaci savetuju da je mnogo bolje sprečiti njihovo naseljavanje nego kasnije uklanjati gnezda.

Jedan jednostavan trik, za koji vam treba samo plastična kesa i kanap, mogao bi da pomogne da insekti zaobiđu vaše dvorište, garažu ili šupu.

Vrtlarski ekspert sa društvenih mreža, poznat kao @gardening.with.ish, pokazao je kako obična crna plastična kesa može da posluži kao efikasna zaštita.

Kako funkcioniše trik?

Potrebno je da plastičnu kesu oblikujete tako da podseća na osinje gnezdo. Kesa se lagano naduva ili savije u oblik konusa, a zatim zaveže kanapom i okači u bašti, na terasi ili blizu šupe.

Poenta je u tome što ose i stršljenovi važe za veoma teritorijalne insekte. Kada primete nešto što liči na već postojeće gnezdo, uglavnom izbegavaju taj prostor i odlaze dalje.

Na taj način sprečavate da prave gnezda u blizini kuće, a pritom ne koristite hemikalije niti štetite insektima.

Može i bez plastične kese

Osim obične crne kese, mogu poslužiti i džakovi od jute ili prazne vreće za kompost. Važno je samo da oblik podseća na gnezdo.

Ovaj trik postao je popularan jer je jednostavan, jeftin i ne zahteva nikakva posebna sredstva, a mnogi tvrde da zaista daje rezultate tokom toplih dana.