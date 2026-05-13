Lovorov list u pirinču nije samo trik za bolji miris - iza ove stare kuhinjske navike kriju se ukus, tradicija i zanimljive činjenice o pripremi hrane.

Mnoge domaćice generacijama ubacuju jedan lovorov list u šerpu tokom kuvanja pirinča, verujući da tako jelo dobija bogatiju aromu i “čistiji“ ukus. Stručnjaci objašnjavaju da lovor tokom kuvanja oslobađa prirodna aromatična jedinjenja, koja pirinču daju blagu, zemljanu i prijatniju notu.

Ali priča se tu ne završava. Poslednjih godina naučnici su više pažnje posvetili načinu pripreme pirinča zbog prisustva arsena — elementa koji se prirodno nalazi u zemljištu i vodi, a koji pirinač može apsorbovati više nego druge žitarice. Istraživanja pokazuju da određene metode kuvanja, posebno kuvanje u većoj količini vode uz kasnije ceđenje, mogu pomoći u smanjenju količine neorganskog arsena u pirinču.

Upravo uz takve tradicionalne metode pripreme često se koristi i lovorov list. Iako sam lovor ne uklanja arsen, vekovima je deo kulinarskih običaja koji kombinuju ukus, aromu i pažljiviju pripremu hrane.

Nutricionisti preporučuju i dodatno ispiranje pirinča pre kuvanja kako bi se uklonio višak skroba i eventualne nečistoće. Uz nekoliko jednostavnih koraka, običan pirinač može postati ukusnije i prijatnije jelo.

Ovaj mali kuhinjski trik još jednom pokazuje kako su tradicionalne navike često nastajale iz praktičnog iskustva, mnogo pre nego što ih je moderna nauka detaljnije objasnila.