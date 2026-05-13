Zova, poznata kao Sambucus nigra, vekovima zauzima posebno mesto u narodnoj medicini, ishrani i kozmetici. Njeni cvetovi i plodovi bogati su vitaminima, mineralima, flavonoidima i antioksidansima, zbog čega se smatra biljkom sa širokim spektrom korisnih svojstava. Kroz istoriju, različiti narodi pripisivali su joj gotovo mističan značaj – Kelti i Germani verovali su da u stablu zove žive duhovi zaštitnici, pa su je često sadili u blizini kuća i grobova kao simbol zaštite, mira i blagostanja.

Crna zova raste kao žbun ili manje drvo, najviše joj prijaju osunčana mesta, a cveta od aprila do juna. Njeni sitni, mirisni cvetovi i tamni plodovi koriste se u ishrani, ali uz oprez, jer listovi i nezrele bobice sadrže određene toksične materije i nisu za konzumaciju. Zreli plodovi se najčešće termički obrađuju i od njih se pripremaju sokovi, džemovi i vino, dok se cvetovi često koriste za sirupe, čajeve ili čak kao dodatak jelima.

U narodnoj medicini zova se tradicionalno koristi za jačanje imuniteta, ublažavanje simptoma prehlade i gripa, smanjenje upala, olakšavanje iskašljavanja i podsticanje znojenja. Smatra se da njeni polifenoli i antioksidansi mogu doprineti zaštiti organizma od oksidativnog stresa, kao i podršci zdravlju srca i krvnih sudova. Pojedina istraživanja pokazala su da preparati od zove mogu skratiti trajanje simptoma respiratornih infekcija.

Pored medicinske primene, zova je cenjena i u nezi kože. Još od vremena starog Egipta koristila se za ublažavanje pega, bora, osipa i iritacija. Čaj ili tonik od cveta zove i danas se koristi za umirivanje kože, smanjenje upala i osvežavanje tena, dok antioksidansi iz ploda mogu pomoći u zaštiti kože od spoljašnjih uticaja.

Kroz vekove, zova je ostala jedna od najcenjenijih lekovitih biljaka, spajajući tradicionalna verovanja, kulinarsku upotrebu i savremena saznanja o njenim blagotvornim efektima.