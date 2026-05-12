Ako vam pirinač često ispadne slepljen, gnjecav ili bez prave teksture, niste jedini. Mnogi prave istu grešku tokom kuvanja, ali iskusne domaćice imaju jednostavan trik zahvaljujući kojem pirinač ostaje savršeno rastresit, baš kao u restoranu.

Tajna je u samo jednom sastojku koji se dodaje u vodu tokom kuvanja, a rezultat će vas oduševiti već posle prvog pokušaja.

Tajna da pirinač bude rastresit

Da bi pirinač bio lagan, vazdušast i da se zrna ne lepe jedno za drugo, dovoljno je da u vodu dodate nekoliko kapi limunovog soka neposredno pre ključanja.

Limunov sok sprečava zgrudnjavanje i pomaže da svako zrno ostane odvojeno. Ovaj trik posebno je koristan kada spremate pilav, priloge od pirinča ili sutlijaš, jer daje profesionalan izgled i bolju teksturu jela.

Najbolje od svega je što ukus limuna gotovo da se ne oseća, a pirinač izgleda mnogo lepše i ukusnije.

Nekoliko kapi ulja takođe rešava problem

Ako nemate limun pri ruci ili ne želite da eksperimentišete sa ukusom, možete dodati nekoliko kapi ulja u vodu pre nego što počne da ključa.

Ulje oblaže zrna pirinča i sprečava njihovo međusobno lepljenje tokom kuvanja. Zahvaljujući tome, pirinač ostaje rastresit čak i nakon hlađenja, što je idealno za salate, pilav ili podgrevanje obroka.

Da li pirinač treba prati pre kuvanja

Mnogi se pitaju da li je potrebno prati pirinač pre kuvanja kako se ne bi slepio. Iako pranje nije presudno za sprečavanje lepljenja, stručnjaci preporučuju da se pirinač ipak ispere hladnom vodom dva do tri puta.

Na taj način uklanjaju se prašina, sitne nečistoće i eventualni ostaci ljuske, a pirinač dobija čistiji ukus i bolju teksturu nakon kuvanja.

Video: