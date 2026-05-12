„Sine, gde su surfinije, tu pare ne beže iz kuće“, govorila je baka Smilja svaki put kad bi u proleće kačila pune žardinjere cveća na terasu. I verovali ili ne, pola komšiluka je od nje prepisalo isti recept za „srećan balkon“.

Ove godine upravo su surfinije, odnosno viseće petunije, pravi hit među ljubiteljima cveća. Ljudi ih obožavaju jer rastu kao lude, cvetaju mesecima i od običnog balkona naprave pravi mali šareni vodopad.

A kažu stari da ovo cveće ne donosi samo lepotu, nego i neku dobru energiju u kuću. Po narodnom verovanju, surfinije privlače novac, sreću i napredak, pogotovo ako ih domaćica redovno zaliva i neguje sa ljubavlju.

I stvarno, teško da postoji biljka koja traži manje, a daje više. Samo malo sunca, redovno zalivanje i povremeno prihranjivanje – i balkon će vam izgledati kao iz razglednice sve do jeseni.

Najlepše od svega je što surfinije rastu brzo i bujno, pa već posle nekoliko nedelja vise preko saksija kao šarene cvetne zavese. Ima ih u svim bojama – ljubičastim, roze, belim, crvenim, plavim – pa svako može da napravi svoju malu cvetnu oazu.

Zato nije ni čudo što ih ljudi svake godine masovno kupuju čim krene lepo vreme. Jer čak i ako ne donesu pare, jedno je sigurno – poprave raspoloženje čim izađete na balkon.