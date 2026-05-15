Krompir je jedna od najčešće korišćenih namirnica u domaćinstvu, ali mnogi imaju problem sa njegovim čuvanjem. Ako se ne skladišti pravilno, brzo može da proklija, omekša i pokvari se.

Ipak, postoji jednostavan bakin trik koji može pomoći da krompir ostane svež mnogo duže i da ne pusti klice.

Zašto proklijao krompir nije dobar za jelo?

Kada krompir proklija, povećava se nivo solanina, prirodnog sastojka koji biljka koristi za zaštitu od štetočina. U većim količinama, solanin može biti štetan za organizam.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se krompir sa mnogo klica ne koristi u ishrani.

Bakin trik za sprečavanje klijanja krompira

Naše bake koristile su potpuno prirodan način da krompir ostane svež tako što su ga čuvale zajedno sa jabukama.

Jabuke ispuštaju etilen, prirodni biljni hormon koji usporava klijanje i produžava trajanje krompira.

Dovoljno je da krompir stavite u pletenu korpu ili drvenu gajbicu i dodate nekoliko jabuka. Na taj način krompir može ostati svež veoma dugo.

Gde treba čuvati krompir?

Krompir treba držati na hladnom, tamnom i suvom mestu. Važno je izbegavati frižider jer hladno i vlažno okruženje može ubrzati kvarenje i promeniti ukus krompira.

Takođe, krompir ne treba prati pre skladištenja jer vlaga podstiče stvaranje klica.

Šta uraditi ako krompir ipak proklija?

Ako primetite samo nekoliko malih klica, možete ih ukloniti i odmah upotrebiti krompir. Međutim, ako ima mnogo klica ili je krompir omekšao i promenio boju, najbolje je da ga bacite.

Kako da krompir ostane svež što duže?

Pravilno skladištenje i prirodni trikovi mogu značajno produžiti trajanje krompira. Kombinacija tamnog prostora, suve sredine i nekoliko jabuka pomoći će da krompir ostane čvrst, ukusan i bez klica mesecima.

