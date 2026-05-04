Krompirova zlatica predstavlja jednu od najupornijih i najštetnijih napasti u baštama. Ova štetočina može u kratkom roku uništiti lišće krompira i značajno smanjiti prinos, zbog čega je važno reagovati na vreme. Iako mnogi posežu za hemijskim sredstvima, sve više baštovana danas bira prirodne metode koje su bezbednije za zdravlje i okolinu.

Prirodni rastvor koji odbija zlatice

Jedan od najefikasnijih trikova je korišćenje domaćeg rastvora koji se pravi od senfa, sirćeta, vode i male količine sapuna. Ova kombinacija stvara miris koji krompirovoj zlatici ne prija, pa insekti izbegavaju tretirane biljke. Posebno je važno prskati donju stranu listova, gde se zlatice najčešće zadržavaju i polažu jaja. Tretman je potrebno ponavljati na nekoliko dana, kao i nakon kiše, kako bi efekat bio što bolji.

Drveni pepeo kao zaštita i prihrana

Drveni pepeo je još jedno jednostavno i efikasno sredstvo. Posipanjem pepela po biljkama i zemlji stvara se barijera koja odbija štetočine, ali istovremeno obogaćuje zemljište mineralima. Ova metoda je posebno korisna jer ima dvostruki efekat – štiti biljke i poboljšava njihov rast.

Biljni preparati protiv štetočina

Prirodni preparati od luka, belog luka ili duvana takođe se često koriste u borbi protiv krompirove zlatice. Njihov intenzivan miris deluje kao prirodni repelent, pa uz redovnu primenu može značajno smanjiti broj štetočina u bašti. Ovi rastvori se lako pripremaju i mogu se koristiti tokom cele sezone.

Sadnja biljaka koje odbijaju zlatice

Dodatna zaštita postiže se sadnjom biljaka poput nevena, kadifice, belog luka i korijandera. Njihov miris prirodno odbija insekte i pomaže u očuvanju zdravlja krompira. Ova metoda je jednostavna i dugoročno veoma korisna za svaku baštu.

Kombinacija metoda daje najbolje rezultate

Važno je napomenuti da ne postoji jedno univerzalno rešenje. Najbolji efekti postižu se kombinovanjem više prirodnih metoda i redovnom negom biljaka. Pravovremena reakcija i doslednost u primeni ključ su uspešne zaštite.