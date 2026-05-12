Leto 2026. godine, prema astrološkim tumačenjima, donosi posebno povoljan period za tri horoskopska znaka, kojima će naredni meseci biti ispunjeni ljubavlju, putovanjima, novim poznanstvima i važnim životnim prilikama.

Lavovima predstoji sezona u kojoj će biti u centru pažnje. Zahvaljujući snažnoj energiji Sunca, ali i podršci povoljnih planetarnih aspekata, zračiće samopouzdanjem, harizmom i privlačnošću. Na ljubavnom planu očekuju ih uzbudljivi trenuci, dok će u društvenom i poslovnom životu imati priliku da zablistaju, naročito kroz kreativne projekte i javne nastupe.

Za Blizance leto donosi veliki broj novih mogućnosti. Uticaj Jupitera pojačava sreću, širi vidike i otvara vrata zanimljivim poznanstvima, flertu i potencijalnim ljubavnim pričama. Posebno uspešan period očekuje ih u poslovima koji zahtevaju komunikaciju, kreativnost, marketing, pisanje ili rad sa ljudima.

Strelčevi ulaze u sezonu punu energije, avanture i želje za istraživanjem. Planetarni aspekti donose im dodatnu motivaciju za putovanja, nova iskustva i lični razvoj. Ljubav bi mogla da ih pronađe na potpuno neočekivanom mestu, dok će leto ujedno biti idealno za učenje, sport i širenje životnih horizonata.

Iako nisu među glavna tri znaka, i Vage bi tokom leta mogle da osete snažan pozitivan preokret. Uticaj Venere donosi im emotivnu harmoniju, mogućnost obnove odnosa i više mira na ljubavnom planu.