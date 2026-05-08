Nutricionistknja Fiona Taker, je objasnila da promene na našim noktima mogu nagovestiti probleme koje naše telo interno doživljava, a moglo bi da potraje i mesecima. Postoji nekoliko jednostavnih znakova koji bi mogli da nagoveste probleme, a mogu ukazati na nedostatak vitamina ili neku ozbiljniju bolest.

Dodala je da ljudi uvek treba da razmisle da li su spoljni faktori prvo uticali na nokat, poput veštačkih noktiju, slučajnih fizičkih oštećenja ili upotrebe proizvoda poput sredstava za dezinfekciju ruku pre nego što posetite lekara.

Bele mrlje ili linije

Jedna od najčešćih promena na noktima je pojava belih mrlja obično ukazuje na nedostatak cinka i kalcijuma.

Da bi se smanjio nedostatak, fokus hrane sadrži dva vitamina, a Fiona predlaže mlečne proizvode i zeleno povrće za kalcijum, a seme bundeve, ostrige, živinu i crveno meso za cink.

Bledo ili plavo bojenje

Zdravi nokti će obično pokazivati prirodnu ružičastu boju u nokatnom krevetu, ali ako ovo postane bledo ili plavo, to može sugerisati na nisku cirkulaciju krvi, koja se može rešiti vežbanjem.

Promena boje takođe može nagovestiti nedostatak gvožđa u telu, što Fiona kaže da se može utvrditi testom krvi ili hranom koju unosite u organizam.

Grebeni i vertikalne linije

Nokti koji formiraju grebene i vertikalne linije mogu ukazivati na dalje nedostatke ili probleme povezane sa crevima kakoji se ne apsorbuju ili ne dobijaju dovoljno hranljivih sastojaka.

- Grebeni na noktima mogu biti znak brojnih nedostataka hranljivih sastojaka, poput proteina, gvožđa, cinka ili minerala - rekla je Fiona.

Savetovala je da pogledate svoju ishranu i ono što svakodnevno jedete kako biste utvrdili šta vašem telu možda nedostaje u pokušaju da to preokrenete.

Isečeni nokti

Nokti zakrivljeni nadole su češći kod starijih ljudi i mogu ukazivati na ozbiljne probleme sa plućnim stanjima ili bolestima.

Talasasti nokti

Talasasti nokti ređe stanje, a sitne tačke ili ubodi na noktu obično se javljaju „kada se u telu odvija neka vrsta "autoimunog stanja“. Fiona kaže da je to uobičajeno među ljudima koji imaju psorijazu ili alopeciju, dodajući da neki faktori mogu biti genetski, ali vredi ih pregledati kod specijalista.