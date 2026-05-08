Izašli ste prvi put sa nekim, sve je bilo u najboljem redu ali muči vas jedna stvar: Da li je on zaista zainteresovan za vas?

Naravno, kristalna kugla vam u ovom slučaju neće pomoći, ali psiholozi skreću pažnju na neke od znakova koji ukazuju da li je vaš novi dečko ozbiljno zainteresovan za vas.

Uostalom, bolje je da odmah na početku saznate na čemu ste, nego da se ispostavi da ste vi mislili da je on taj pravi, dok ste vi za njega bili samo prolazna avantura.

Ne žuri

Psiholog Dženifer Rouds smatra da muškarca koji je previše zainteresovan da provodi vreme sa vama, više zanima brzi seks nego ozbiljna veza, i da kada on izgubi interesovanje, nestaće bez traga i glasa. Sa druge strane, momak koji je zaista zainteresovan za vas, vodiće računa da ne bude prebrz, i poštovaće vaše vreme i obaveze. Takođe, možete i da ga testirate – ako vam se suviše brzo javi, recite mu da malo sačeka, pa vidite da li će to uraditi ili će nestati.

Zove i šalje poruke u roku od jednog dana

Zainteresovan muškarac će u roku od 24 sata odgovoriti na vašu poruku, a ako ga zamolite da vam se javi, on će to i uraditi. Ako čeka duže od tri dana, verovatno ne želi ozbiljnu vezu već samo prolaznu zabavu.

Ozbiljna komunikacija

Ukoliko ste prvi sastanak proveli razgovarajući o ozbiljnim stvarima, od porodice do detinjstva to je dobar znak. Ali, ako on ne želi da priča o sebi i svojoj porodici, to je obično naznaka da nije ozbiljno zainteresovan.

Ne kritikuje bivšu devojku

Izbegavanje ili negiranje odgovornosti za raskid sa bivšom devojkom pokazuje da je on još nije preboleo kao i da nije dovoljno sazreo da održi vezu. "Muškarac koji govori loše o bivšoj devojci, verovatno je loš u komunikaciji, a to je od ključne važnosti za zdravu vezu", navodi psiholog Džudi Rozenberg.

Ima zdrav odnos sa porodicom i prijateljima

"Održavanje zdravog odnosa sa familijom, pa čak i činjenica da ima kućnog ljubimca, sve su to pokazatelji da je spreman da se obaveže. Pitajte ga koliko često vreme provodi sa porodicom i prijateljima. Ukoliko je većina njegovih prijatelja u braku ili ozbiljnoj vezi, velika verovatnoća je da i on traži takvu vezu", zaključila je Džudi Rozenberg.