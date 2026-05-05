Zavese napravljene od sintetičkih materijala, posebno one koje sadrže poliester ili PVC sloj, mogu otpuštati hemikalije kao što su formaldehid i polivinil hlorid. Ove supstance nisu bezopasne jer se dovode u vezu sa iritacijom disajnih puteva, narušavanjem hormonske ravnoteže i pogoršanjem kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru.
Situacija postaje još ozbiljnija kada na prozorima koji su izloženi suncu imate tamne i teške draperije, jer visoka temperatura dodatno podstiče oslobađanje toksina iz materijala.
Šta možete da uradite?
Zamenite sintetičke zavese prirodnim materijalima kao što su pamuk, lan ili bambus, jer su to materijali koji bolje „dišu“ i manje doprinose nakupljanju i ispuštanju potencijalno štetnih hemikalija u zatvorenom prostoru. Ako zamena u ovom trenutku nije izvodljiva, korisno je da zavese zaštitite od direktnog sunčevog zračenja pomoću roletni, dodatnih slojeva ili njihovim povremenim pomeranjem tokom najtoplijih sati u danu. Takođe, redovno provetravanje prostorija, naročito u periodima kada je spoljašnji vazduh čistiji, pomaže da se smanji koncentracija zagađivača i obezbedi bolja cirkulacija svežeg vazduha u domu.
Male promene u izboru materijala i svakodnevnim navikama mogu vremenom značajno doprineti kvalitetu života u zatvorenom prostoru. Kada se takve promene sprovode dosledno, njihov efekat se postepeno akumulira i dovodi do primetno zdravijeg i prijatnijeg ambijenta za boravak. Osim poboljšanja kvaliteta vazduha, ovakve navike doprinose i opštem osećaju komfora, smanjenju izloženosti nepotrebnim hemikalijama i stvaranju stabilnijeg i sigurnijeg prostora za svakodnevni život svih ukućana.
