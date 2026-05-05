Zaboravite na komplikovane savete i „teoriju“ o savršenoj terasi – ako ne želite da vam balkon izgleda prazno čim krenu prve vrućine, maj je poslednji trenutak da nešto uradite. Zemlja je dovoljno topla, mraza više nema i to je jasan znak da iznesete saksije i krenete sa sadnjom. Nema tu mnogo filozofije – ako sada odaberete prave biljke, uživaćete u njihovom izgledu sve do jeseni, jer će se primiti brže i jače nego u bilo kom drugom periodu.

Pre nego što počnete, nemojte praviti čestu grešku i saditi cveće u staru, zbijenu zemlju od prošle godine. Rastresite je, dodajte malo prihrane ili komposta i tako dajte biljkama pravu šansu da uspeju. Prvi siguran izbor su kadifice – izuzetno otporne biljke koje podnose jake sunčeve zrake i cvetaju u bogatim žutim i narandžastim nijansama. Dodatni plus je što odbijaju insekte, pa su odlične za sve koji nemaju vremena za stalnu negu.

Drugi nezaobilazni izbor su petunije, koje su pravi „proizvođači“ cvetova. One stvaraju prelepe slapove koji se prelijevaju preko ivica saksija, ali traže dosta sunca i redovno zalivanje. Ako ih zapostavite tokom toplih dana, brzo će uvenuti, ali uz malo pažnje i dobru drenažu, izgledaju spektakularno i lako postaju najlepši detalj na balkonu.

Treći predlog je verbena – izdržljiva biljka koja podnosi visoke temperature bez problema. Ona formira guste, šarene jastuke i cveta tokom cele sezone. Upravo zbog svoje otpornosti, odličan je izbor za sve koji žele lep balkon bez previše truda.

Kombinacija ove tri vrste je proverena – terasa će izgledati bogato i uređeno, a održavanje neće oduzimati mnogo vremena.

Najčešće greške koje ljudi prave su preterano zalivanje ili držanje biljaka u senci, iako im je potrebno direktno sunce. Takođe, nemojte pretrpavati saksije – biljke će se gušiti i nijedna neće napredovati kako treba. Bolje je imati manje biljaka koje lepo rastu nego mnogo onih koje stagniraju.

Cilj je da napravite prijatan kutak u kojem ćete uživati, a ne dodatnu obavezu. Uz kadifice, petunije i verbenu, vaš balkon može izgledati sjajno do jeseni – jednostavno, praktično i bez mnogo muke.