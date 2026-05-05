Možda najveća greška kod dijeta nije u tome šta jedemo i da li smo prekršili pravila zdravog režima ishrane, već kako razmišljamo o hrani. Ispostavlja se da osećaj uskraćenosti može da radi protiv nas, dok uživanje u obroku - bez obzira da li je zaista zdrav ili ne - pomaže u kontroli težine.

Veza između uma i tela direktno utiče na apetit, osećaj gladi i sitosti, a to nauka sve češće dokazuje. Na primer, kada treba da birate između čokoladne poslastice i "zdrave" niskokalorične alternative, po logici znate šta bi trebalo da izaberete ako želite da vodite računa o ishrani.

Ipak, u stvarnosti ta odluka nije ni približno tako jednostavna. Ljudi su evolutivno "podešeni" da žude za energetski punom hranom, jer je ona nekada bila ključna za preživljavanje. Danas, kad smo okruženi ultra-prerađenim, visokokaloričnim namirnicama, sklonost ka takvoj hrani postaje problem - posebno jer je često prati i osećaj krivice.

Ultra-prerađena hrana je dizajnirana da dominira našim čulima, toliko da suptilniji ukusi voća i povrća lako padaju u drugi plan. Upravo zato je mnogima teško da se prebace na "zdravije" opcije i da u njima zaista uživaju.

Ipak, ključni uvid iz novijih istraživanja je da rešenje nije samo u strogom ograničavanju, već u promeni načina razmišljanja. Jedan eksperiment pokazao je koliko očekivanja mogu da utiču na telo: Učesnici su dobili isti milkšejk, ali je jednoj grupi rečeno da pije "zdrav" napitak od 140 kalorija, a drugoj da je u pitanju kalorična poslastica od 620 kalorija. U stvarnosti, napitak je imao 380 kalorija. Oni koji su verovali da piju "teži" šejk imali su veći pad hormona gladi grelina, što znači da su se osećali sitije. Kod onih koji su mislili da piju "laganu" varijantu, taj efekat je bio znatno slabiji. Drugim rečima, telo je reagovalo na uverenje, a ne na stvarni broj kalorija.

Ovo ima direktne posledice na metabolizam - ako se ne osećamo sito, organizam štedi energiju i usporava potrošnju, što otežava gubitak kilograma. Stanje stalnog "uzdržavanja" u glavi može zato biti kontraproduktivno, čak i kada realno jedemo manje.

Sličan efekat uočen je i kada su ljudi dobijali informacije o sopstvenoj genetici. Oni koji su verovali da imaju predispoziciju da se lakše zasite, zaista su proizvodili više hormona koji reguliše sitost, čak i kada to nije bilo tačno.

Važnu ulogu igra i način na koji je hrana predstavljena. U jednoj studiji, učesnici su jeli proteinsku pločicu označenu kao "zdrava" ili "ukusna", iako su obe imale isti sastav. Oni koji su dobili "zdravu" verziju osećali su se manje sito, bili su gladniji i kasnije su unosili više hrane - čak i u odnosu na one koji nisu jeli ništa. Ovo sugeriše da etiketa "zdravo" može smanjiti očekivano zadovoljstvo i zapravo povećati unos hrane.

S druge strane, kada se ista hrana predstavi kao ukusna i prijatna, ljudi imaju veće šanse da u njoj uživaju i da se osete sito. Isto važi i za osećaj krivice - oni koji se osećaju loše zbog toga što su pojeli nešto "zabranjeno", poput čokoladne torte, imaju manje uspeha u gubitku težine. Sve ovo ukazuje na jednostavan, ali često zanemaren zaključak: Strogo odricanje ne garantuje bolje rezultate. Naprotiv, može dovesti do kasnijeg prejedanja i začaranog kruga.

Umesto toga, sve više stručnjaka savetuje drugačiji pristup - fokus na poverenju u sopstveno telo i izbegavanje reči koje sugerišu uskraćenost, poput "niskokalorično" i "lagano". Takav način razmišljanja može da poništi efekat dijete pre nego što ona uopšte da rezultate.

To znači da ishrana treba da se bazira na neprerađenoj hrani, dovoljnom unosu proteina, voća i povrća, ali bez stalnog osećaja da nešto sebi zabranjujete, prenosi Bi-Bi-Si.

Istovremeno, povremeno uživanje u poslasticama, bez krivice, može imati svoje mesto u balansiranoj ishrani, a upravo ta ravnoteža se više puta pokazala kao održivi put ka zdravoj težini.