Zemljotresi mogu biti veoma stresni i opasni, ali dobra priprema i pravilna reakcija mogu značajno smanjiti rizik od povreda i materijalne štete. Zato je važno da porodica unapred razgovara o tome kako se ponašati u takvim situacijama, posebno sa decom, kako bi razumeli šta može da se dogodi i kako da reaguju.





Pravljenje porodičnog plana evakuacije

Jedan od najvažnijih koraka jeste pravljenje porodičnog plana evakuacije i određivanje sigurnih mesta u kući i van nje, daleko od prozora, stakla i teškog nameštaja koji može pasti. Preporučuje se i da se police, ormari, bojleri, ogledala i drugi teški predmeti dobro pričvrste za zid kako ne bi predstavljali opasnost tokom potresa.

Neophodno je imati spremnu torbu za hitne slučajeve na mestu koje je dostupno svim članovima porodice. U njoj bi trebalo da se nalaze voda, dugotrajna hrana, osnovni lekovi i pribor za prvu pomoć, higijenske potrepštine, rezervna odeća, baterijska lampa, radio, rezervne baterije, važna dokumenta i druge stvari koje mogu biti potrebne u prvim trenucima nakon zemljotresa.

Šta raditi tokom zemljotresa?

Tokom zemljotresa najvažnije je ostati priseban. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, treba potražiti zaklon ispod čvrstog stola, uz noseći zid ili u dovratniku, zaštititi glavu i udaljiti se od stakla, polica i predmeta koji mogu pasti. Ne preporučuje se korišćenje liftova niti stepeništa dok potres traje. Ako ste napolju, potrebno je udaljiti se od zgrada, stubova, mostova i svega što bi moglo da padne. U vozilu je najbolje zaustaviti se na bezbednom mestu i ostati unutra dok podrhtavanje ne prestane.

Nakon zemljotresa treba biti spreman na naknadne potrese. Ukoliko je objekat oštećen, treba ga napustiti smireno i bez panike, poneti najvažnije stvari i pratiti uputstva nadležnih službi. Važno je proveriti da li ima povređenih, ali teško povređene osobe ne treba pomerati osim ako nisu u neposrednoj opasnosti.

Ako se neko nađe pod ruševinama, potrebno je ostati što mirniji, zaštititi disajne puteve od prašine i pokušati dozvati pomoć udaranjem o zid ili cev, ili korišćenjem pištaljke ukoliko je dostupna. U svim situacijama najvažnije je sačuvati prisebnost, postupati oprezno i slediti instrukcije spasilačkih službi.