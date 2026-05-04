Postoje ljudi koji na prvi pogled deluju smireno i staloženo čak i kada ih neko povredi, ali prema astrološkim tumačenjima, pojedini horoskopski znaci teško zaboravljaju razočaranja i izdaju. Iako ne ulaze lako u sukobe niti prave dramu, kada jednom izgube poverenje, povratak na staro gotovo je nemoguć.

Među najvećim zlopamtilima Zodijaka izdvaja se Jarac, koji ne pokazuje burne emocije, ali vrlo dobro pamti svaku reč, postupak i situaciju koja ga je povredila. Kada ga neko razočara, često bez mnogo objašnjenja zatvara vrata i nastavlja dalje, a iako može da oprosti, zaboravljanje mu teško polazi za rukom.

Devica je poznata po tome da primećuje i najsitnije detalje, pa joj retko šta promakne. Temeljno analizira odnose i postupke drugih, zbog čega teško ponovo poklanja poverenje onima koji su je jednom izneverili. Kod nje je druga šansa retka, jer greške pamti kao važnu životnu lekciju.

Iako važe za nežne i emotivne, Ribe takođe duboko pamte povrede. Kada se osete iskorišćeno ili izdato, ne ulaze u otvorene konflikte, već se povlače i stvaraju emotivnu distancu. Spolja mogu delovati kao da je sve u redu, ali u sebi dugo nose osećaj razočaranja.



