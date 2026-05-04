Svako od nas ima svoj nivo energije. I u telu i duhu - tako kaže drevno japansko verovanje. Prema japanskom verovanju, lisica Kicune može biti lukava, biti surova i nestalna, činiti razne zle trikove, samo ako to poželi.

Ali ona se takođe plaši da uradi neke stvari, jer misli da će nivo njene energije pasti. I od slobodnog duha pretvoriće se u jadnu slugu. Izgubiće svoj nivo, i skliznuće ka dnu.

Čovek, isto tako, gubi svoj nivo ako uradi niz pogrešnih postupaka. Možda je čak i zlikovac ili lukav, ali njegova energija je jaka. I izvuče se sa svim tim, sve uspe, ispunjen je snagom...

Ili može biti ljubazan, dobar, ali svejedno, ovi postupci će ga samo povući na dno. Izgubiće svoj nivo.

Energija nije dobra ili loša; energija je poput struje. Ili je ima ili nema. Ili je jaka ili treperava. Što je slabija energija pojedinca, tako se smanjuje nivo te osobe: zdravlje, novac, socijalni status, uticaj na druge ljude - znači sve zavisi od nivoa energije.

Lekar prestaje da bude lekar, vođa prestaje da bude vođa, kada izgubi svoj nivo energije. Nije džaba ona rečenica koju često kažemo kod ovih primera: "Vidi kako je pao, a bio je neko i nešto."

* Svako dato, ali neispunjeno obećanje spusti nas na niži nivo. Zbog toga se toliko bojimo da nešto obećamo. Čak i ako zbog prepreka nismo mogli da ispunimo dato obećanje, opet gubimo energiju.

* Prosjačenje uzima energiju i spušta nas na niži nivo. Želja da dobijemo nešto besplatno je prosjačenje. To oduzima ogromnu količinu energije.

* Upotreba tuđeg; tiha krađa koju čovek ni sebi ne priznaje. Našao si na ulici 1000 dinara, uzeo si ih - energija pada, a i tvoj nivo. Preuzeo si nečije reči, nisi ga citirao - pad energije. Iako se uveravate da to nije krađa - jeste!

* Upotreba tuđih ostataka smanjuje vam nivo. Ako uzmete ono što vam je dato iz samilosti, nivo lične energije će neizbežno pasti.

* Laganje i hvalisanje takođe oduzima energiju i spušta je.

Tako se gubi status u društvu. Poštovanje drugih. I možete izgubiti ličnost. Od snažnog vođe pretvorićete se u roba. A sve zbog sitnica.

Onaj ko je izgubio nivo, duboko u sebi zna kako i zašto se to desilo.