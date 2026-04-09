Čemu onda služi fioka koja se nalazi na samom dnu šporeta? Iako su mnogi mislili da ona služi za odlaganje posuđa i većina žena tu drži plehove i tiganje, to joj nije namena.

Fioka na šporetu služi tome da hrana ostane topla nakon što je izvadite iz šporeta. Znači, jelo koje izvadite iz rerne, treba da stavite u tu fioku kako se ne bi odmah ohladilo!

Većina ljudi to nije znala dok jedna žena nije napisala na internetu. Odmah su usledili komentari: "Šokirana sam, ne mogu da verujem. Ovo je nemoguće", "U njoj se može odložiti testo kako bi što pre naraslo prilikom pripreme peciva," dodala je iskusna domaćica.

