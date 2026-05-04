Nedeljni horoskop koji za svaki znak donosi lepe i zanimljive predikcije.



Ovan

Ova nedelja donosi pojačanu energiju i želju za akcijom. Na poslu možete preuzeti inicijativu i pokazati koliko vredite, ali pazite da ne ulazite u nepotrebne rasprave. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji rešavaju stare dileme.

Bik

Fokus je na stabilnosti, novcu i ličnim planovima. Moguće su nove poslovne prilike ili razgovori o zaradi. U emotivnim odnosima tražićete sigurnost i pažnju, a slobodni Bikovi mogu upoznati nekoga kroz posao ili prijatelje.

Blizanci

Komunikacija vam je najveći adut ove nedelje. Mnogi će tražiti vaš savet ili društvo. Ljubavni život postaje zanimljiviji, a moguće su poruke ili susret sa osobom iz prošlosti.

Rak

Emocije su naglašene, ali i intuicija. Oslonite se na unutrašnji osećaj kada su u pitanju važni izbori. Porodica i bliski ljudi igraju veliku ulogu, a kraj nedelje donosi mirnije trenutke.

Lav

Pred vama je period društvenih kontakata, novih ideja i mogućih poslovnih poznanstava. Privlačite pažnju gde god da se pojavite. U ljubavi je vreme da jasno pokažete šta želite.

Devica

Nedelja donosi fokus na karijeru, obaveze i organizaciju. Moguće je priznanje za trud koji ste ulagali. U emotivnom životu pokušajte da ne analizirate baš sve.

Vaga

Želja za promenom i izlaskom iz rutine biće jaka. Putovanja, edukacija ili novi kontakti mogu vam otvoriti zanimljive prilike. Ljubav donosi više strasti nego inače.

Škorpija

Duboke emocije i važni razgovori obeležiće ovu nedelju. Moguće su promene u odnosima, ali one vode ka većoj iskrenosti. Finansije zahtevaju više pažnje.

Strelac

Partnerski odnosi dolaze u prvi plan, bilo poslovni ili emotivni. Važno je da čujete i drugu stranu. Slobodni Strelčevi mogu ući u zanimljivu komunikaciju sa osobom koja ih intrigira.





Jarac

Mnogo obaveza, ali i prilika da pokažete koliko ste pouzdani. Zdravlje i energija traže balans između rada i odmora. Ljubavni odnosi mogu postati ozbiljniji.

Vodolija

Kreativnost, flert i dobra energija prate vas tokom cele nedelje. Ako radite na nekom ličnom projektu, sada je dobar trenutak da ga pokažete drugima.

Ribe

Dom, porodica i emocije biće u centru pažnje. Moguće su važne odluke vezane za privatni život. U ljubavi dolazi više nežnosti, ali i potreba da jasno izrazite osećanja.



