Kada planirate sadnju drveća u dvorištu, ne bi trebalo da se vodite samo izgledom i količinom hlada. Prema narodnim verovanjima, određene vrste mogu negativno uticati na energiju doma i biti povezane sa lošim događajima, dok stručnjaci upozoravaju da neka od tih stabala mogu imati i nepovoljan uticaj na temelje kuće.

Koje drveće se smatra nepovoljnim za dvorište

U tradiciji se često pominju tužna vrba, orah i tuja kao vrste koje se dovode u vezu sa tugom, bolešću i negativnom energijom. Njihova simbolika je povezana sa mestima poput grobalja i motivima žalosti, pa se zato ne preporučuje sadnja tik uz kuću.

Zašto se vrba i tuja povezuju sa negativnim značenjem

Tužna vrba privlači pažnju svojim spuštenim granama, ali se u mnogim kulturama smatra simbolom tuge, jer njen izgled podseća na suze. U starim slovenskim verovanjima postojalo je uverenje da sadnja ovakvog drveta blizu ulaza može uticati na raspoloženje ukućana. Tuje se danas često sade zbog privatnosti i formiranja prirodne ograde, ali su kroz istoriju bile česte na grobljima. Njihovo gusto grupisanje, naročito oko prozora, može stvoriti osećaj zatvorenosti i tame, što može doprineti neprijatnoj atmosferi u dvorištu i domu.

