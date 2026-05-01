Glumica Nikol Kidman razvela se od muzičara Kita Urbana pre nekoliko meseci, a razvod je potvrdila u septembru 2025. Od tada se posvetila svojoj karijeri i porodici, posebno ćerkama Sandej Rouz i Fejt Margaret.

Sandej i Fejt su, čini se, odabrale svoju stranu u razvodu te su se, kako pišu strani mediji, udaljile od svog oca. Tinejdžerke navodno krive Urbana za "svaki problem" s kojim su se suočile nakon razvoda njihovih slavnih roditelja. Kidman nije imala uticaja na njihov odnos s ocem, već su tinejdžerke same odlučile udaljiti se od oca.

Izvori su za Daily Mail rekli da je Kit "skrhan" zbog lošeg odnosa s kćerima te istakli da muzičar "voli te devojčice".

"One su u potpunosti tim Nikol, a Kit je trenutno negativac. On je uzrok svih problema u njihovim glavama i to je mučno za njega. Stvarno je skrhan zbog toga. Voli te devojčice, ali toliko su ljute na njega i krive ga. Ne mislim čak da je Nikol tu imala uticaja, devojke su same došle do zaključka", rekao je izvor za medij.

Sandej Rouz je dodatno podstakla nagađanja o lošim odnosima s ocem kada ga je otpratila s društvenih mreža. Međutim, ponovo ga je počela pratiti već sledeći dan.

