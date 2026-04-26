Tajna dobre krompir salate, kako tvrde profesionalni kuvari, leži u pravilnom balansu kiselosti. Upravo ona pravi razliku između prosečnog i savršenog ukusa.

Osnovni sastojci kao što su krompir, majonez i začini daju osnovu, ali dodatak kisele note poput limunovog soka, pavlake ili kiselog mleka donosi svežinu i bolji balans sa masnoćom iz majoneza. Tako salata postaje laganija i ukusnija.

Kiselost ne utiče samo na ukus, već i na teksturu i dugotrajnost jela, pa krompir salata duže ostaje sveža. Ukus se dodatno može obogatiti i sastojcima poput kiselih krastavaca, kapara ili sirćeta, u zavisnosti od ukusa.