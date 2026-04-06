Pranje prozora često je dug i naporan posao, ali jedan jednostavan kućni trik može uštedeti vreme i energiju, a prozore učiniti besprekorno čistim. Za ovaj metod potrebna vam je vruća voda, čep omekšivača, dve krpe i džoger.

Kako brzo očistiti prozore:

1. Sipajte čep omekšivača u posudu sa vrućom vodom i promešajte.

2. Umočite krpu u vodu, ocedite i stavite je na džoger. Prebrišite prozor.

3. Zatim stavite suvu krpu na džoger i ponovite postupak.

4. Na kraju prebrišite suvom krpom ili novinom da upije ostatak vode.

Omekšivač pomaže da se prljavština lako ukloni, bez potrebe za višestrukim brisanjem.

Prirodno sredstvo za pranje prozora

Upotreba sirćeta za čišćenje je još jedan efikasan trik. Zbog svoje kiselosti uklanja mineralne ostatke, prašinu i vlagu, dok mešavina sirćeta i alkohola uklanja masne fleke, poput otisaka prstiju. Napunite raspršivač alkoholnim sirćetom i vodom u razmeri 1:1, poprskajte stakla i prebrišite kružnim pokretima. Rezultat je prozor koji zablista već posle prvog puta.

Sredstvo za čišćenje PVC stolarije

Da biste dobro obrisali PVC stolariju, napravite mešavinu od limunovog soka i prstohvata soli. So deluje kao blagi abraziv, dok limun razgrađuje masnoće i žutilo. Ova kombinacija posebno je efikasna za PVC vrata i prozore u kuhinji, gde se često nakupljaju masnoća i tragovi prljavštine. Samo nekoliko minuta ovog prirodnog tretmana i vaša PVC stolarija izgledaće kao nova.

