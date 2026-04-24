Krug prijatelja posle 40. godine kod većine ljudi postaje manji, ali to nije znak problema u karakteru. Problem nastaje tek kada se smanjenje druženja pretvori u izolaciju.

Zašto se krug prijatelja posle 40 sužava

Razlog nije složen. Godine donose više iskustva, ali i manje vremena i energije za odnose koji nemaju dublji smisao. Posao, porodica, umor i svakodnevne obaveze dovode do toga da ljudi više čuvaju bliske i emotivno važne veze, dok površna poznanstva postepeno nestaju. Psihologija objašnjava da se sa godinama češće bira manji broj kvalitetnijih odnosa umesto široke mreže kontakata.

Da li je sužavanje kruga prijatelja normalno

Da, to je uobičajena i prirodna promena kroz odraslo doba, a ne znak da je osoba postala hladna ili povučena.

Manje druženja posle 40 ne znači manje vredne odnose

Česta je zabluda da manji broj prijatelja znači i lošiji društveni život. Problem nije u broju ljudi, već u situaciji kada želja za kontaktom ostaje bez stvarnog viđanja i druženja. Zato odnosi u srednjim godinama često postaju mirniji i dublji, ali zahtevaju više namere i planiranja.

Rizik počinje kada se krug prijatelja toliko smanji da se odnosi svode na poruke koje se stalno odlažu i nikada ne pretvore u susret. Istraživanja o usamljenosti i socijalnoj izolaciji u srednjem dobu pokazuju da su aktivne društvene veze i redovno učešće u kontaktima povezani sa manjim osećajem izolacije. Drugim rečima, nije dovoljno samo imati ljude u kontaktima, važno je da se odnosi zaista održavaju kroz stvarnu komunikaciju i viđanje.

Kad tišina postane veća od izbora

Psiholozi zato često preporučuju jednostavno pravilo: jedan redovan susret nedeljno sa osobom van porodice. To može biti kafa, šetnja, zajednički trening ili kratko viđanje posle posla. Novija saznanja ukazuju da i povremeni, opušteni kontakti sa poznanicima mogu poboljšati osećaj povezanosti, pa nije neophodno da svaki susret bude dubok ili emotivno intenzivan. Zaključak je da su i povremeni društveni kontakti česti i uglavnom doživljeni kao pozitivni.

Ako se društveni krug posle 40. godine previše sužava, može pomoći sledeći pristup:

  • isti termin za druženje upisati u kalendar svake nedelje
  • birati osobu sa kojom je dogovor jednostavan i izvodljiv
  • ne čekati idealno raspoloženje da bi se javili nekome
  • održavati kontinuitet kontakta čak i kada susret traje kratko

Najčešća greška je čekanje da se pojavi više slobodnog vremena. To se uglavnom ne dešava samo od sebe. Posle 40. godine prijateljstva opstaju kada im se svesno napravi prostor u rasporedu, a ne kada se stalno odlažu za neki bolji trenutak.

