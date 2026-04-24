Krug prijatelja posle 40. godine kod većine ljudi postaje manji, ali to nije znak problema u karakteru. Problem nastaje tek kada se smanjenje druženja pretvori u izolaciju.

Zašto se krug prijatelja posle 40 sužava

Razlog nije složen. Godine donose više iskustva, ali i manje vremena i energije za odnose koji nemaju dublji smisao. Posao, porodica, umor i svakodnevne obaveze dovode do toga da ljudi više čuvaju bliske i emotivno važne veze, dok površna poznanstva postepeno nestaju. Psihologija objašnjava da se sa godinama češće bira manji broj kvalitetnijih odnosa umesto široke mreže kontakata.

Da li je sužavanje kruga prijatelja normalno

Da, to je uobičajena i prirodna promena kroz odraslo doba, a ne znak da je osoba postala hladna ili povučena.

Manje druženja posle 40 ne znači manje vredne odnose

Česta je zabluda da manji broj prijatelja znači i lošiji društveni život. Problem nije u broju ljudi, već u situaciji kada želja za kontaktom ostaje bez stvarnog viđanja i druženja. Zato odnosi u srednjim godinama često postaju mirniji i dublji, ali zahtevaju više namere i planiranja.

Rizik počinje kada se krug prijatelja toliko smanji da se odnosi svode na poruke koje se stalno odlažu i nikada ne pretvore u susret. Istraživanja o usamljenosti i socijalnoj izolaciji u srednjem dobu pokazuju da su aktivne društvene veze i redovno učešće u kontaktima povezani sa manjim osećajem izolacije. Drugim rečima, nije dovoljno samo imati ljude u kontaktima, važno je da se odnosi zaista održavaju kroz stvarnu komunikaciju i viđanje.