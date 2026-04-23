Plastične daske za seckanje su dugo godina bile izbor i u domaćim kuhinjama i kod profesionalnih kuvara, jer se ovaj materijal lako čisti, lagan je i ne oštećuje noževe. Ali da li je plastika zaista najbolja opcija?

Poslednjih godina nerđajući čelik postaje sve popularniji materijal za daske za sečenje. Ove metalne daske su elegantne, lako se čiste i otporne su na duboke ogrebotine tokom vremena, pa se često hvale zbog svoje izdržljivosti u poređenju sa plastikom.

Stručnjaci sada objašnjavaju šta čini nerđajući čelik privlačnim u kuhinji i kako se upoređuje sa drugim materijalima, poput plastike i drveta.

Da li je nerđajući čelik zdraviji od plastike?

Sa stanovišta bezbednosti hrane, nerđajući čelik nije inherentno sigurniji od plastike. „Oba materijala mogu da podrže preživljavanje bakterija ako se ne čiste pravilno“, kaže dr Karla L. Švan, vanredna profesorka na Univerzitetu Džordžije i direktorka Nacionalnog centra za kućno očuvanje hrane za sajt Martha Stewart.

Istraživanja površina koje dolaze u kontakt sa hranom i koje se često koriste u maloprodajnim objektima pokazala su da se biofilmovi mogu formirati i na plastici i na nerđajućem čeliku. Zapravo, jedna studija je otkrila najveću gustinu biofilmova na plastici, zatim na nerđajućem čeliku.

„Ovo naglašava da, iako je plastika možda podložnija, nijedan materijal nije otporan“, nastavlja Švanova. „Plastične daske mogu razviti dublje žlebove od noža, što vremenom otežava čišćenje, dok glatka površina nerđajućeg čelika ne sprečava prianjanje mikroorganizama. U stvarnoj upotrebi, nivoi kontaminacije su često slični kod različitih materijala.“

Pogled na daske za seckanje od nerđajućeg čelika

Nerđajući čelik ispunjava nekoliko važnih kriterijuma za dobru dasku za sackanje. Ne porozan je, otporan na duboke rezove i ogrebotine i lako se može dezinfikovati u mašini za pranje sudova.

Međutim, postoje i mane. „Može biti veoma grub prema oštricama noževa i brzo ih otupljuje“, kaže Kristin Pitman, osnivačica i izvršna direktorka kompanije ,,COOKtheStory". „Takođe je bučan pri sečenju, a ponekad — ako niste navikli — nož i hrana mogu da klize, što može biti pomalo opasno.“

Pogled na plastične daske za sečenje

Plastične daske su neporozne, ne klizaju lako i blage su prema noževima, što ih čini popularnim izborom u kuhinjama. Međutim, s vremenom duboki tragovi noža mogu postati mesto gde se zadržavaju bakterije koje mogu preživeti i pranje u mašini za sudove i intenzivno ribanje.

Pogled na drvene daske za sečenje

Za one koji žele kuhinju bez plastike, drvene daske su često najbolja opcija. „Drvo je jedina površina koja se može obnoviti kod kuće“, kaže Lisa Bosio iz kompanije ,,John Boos & Co". „Normalni tragovi noža su u redu, ali duboke ogrebotine — posebno na plastičnim daskama — mogu zadržavati bakterije. Drvena daska se može izbrusiti, a zatim nauljiti i zaštititi.“

Bosiova takođe ističe istraživanja o antimikrobnim svojstvima određenih tvrdih vrsta drveta. „Istraživanje Univerziteta u Ilinoisu pokazalo je da severni tvrdi javor ima prirodna antimikrobna svojstva i enzime koji ubijaju bakterije“, kaže ona. „Kada se sokovi od mesa i bakterije apsorbuju u drvena vlakna, ovi enzimi ih neutrališu.“

Druge dobre opcije su orah i trešnja zbog svoje gustine. Bosiova savetuje i izbor NSF sertifikovanih drvenih dasaka, jer ispunjavaju stroge standarde bezbednosti.

Nedostatak drvenih dasaka je otežano čišćenje. „Drvene daske ne mogu u mašinu za sudove, jer toplota i voda mogu izazvati krivljenje, pucanje i oštećenja“, kaže Pitmanova.

Kako održavati daske za sečenje čistim

Pre svega, uvek koristite posebnu dasku za sirovo meso kako biste izbegli unakrsnu kontaminaciju, kaže Pitmanova. Plastične i daske od nerđajućeg čelika se uglavnom mogu prati u mašini za sudove, ali je važno da ih stavite na gornju policu kako biste izbegli najviše temperature. Ako nemate mašinu za sudove, ove materijale perite toplom vodom i sapunom.

Drvene daske za sečenje nikada ne treba potapati u vodu niti ih stavljati u mašinu za sudove. Umesto toga, prebrišite ih čistom, vlažnom krpom i blagim deterdžentom dok se ne uklone sve čestice hrane. Operite krpu u čistoj, toploj vodi u sudoperi i dobro je iscedite. Ponovo pređite preko površine daske kako biste uklonili ostatke sapuna. Zatim je obrišite čistim, suvim peškirom dok ne ostane nikakva vlaga. „Ako drvenu dasku čistite nakon svake upotrebe i redovno je nauljite, biće spremna za upotrebu i trajaće zauvek“, kaže Bosiova.

Zaključak

Materijal sam po sebi nije toliko važan koliko način na koji čistite i održavate dasku za seckanje. „Na kraju, bezbedno rukovanje, temeljno čišćenje, sprečavanje unakrsne kontaminacije i zamena dotrajalih dasaka važniji su od samog materijala“, savetuje Švanova.





