Pročitajte mesečni horoskop za maj 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Novac

Mesečni horoskop za maj 2026. godine vas upozorava da će se vaša navika da kupujete brzinom svetlosti ovog meseca sudariti sa surovom realnošću. Čim vaša vladajuća planeta Mars 18. maja pređe u sporog Bika, vaš fokus se pomera sa kvantiteta na kvalitet. Odjednom ćete poželeti da osvežite garderobu ili da kupite onaj teški luksuz koji će služiti više od jedne sezone. Prva dekada maja idealna je za zatvaranje starih rata i kredita, dok je impulsivne troškove na osnovu emocija, bolje da stavite na pauzu.

Ljubav

Zaboravite na naviku da osvajate tvrđave jer je u ovom maju vaša strategija - čekanje. Dok drugi aktivno skroluju profile po aplikacijama za upoznavanje, vama je bolje da usporite i pustite da potencijalni partner sam stane u red. Uticaj Punog Meseca u Škorpiji 1. maja učiniće vašu auru magnetičnom i zastrašujuće privlačnom. Bliže 18. u mesecu, kada vaš vladar Mars lenjo ušeta u znak Bika, strasti u stabilnim vezama mogu malo da se stišaju i zamene željom da večeri provodite pod ćebetom, uz dostavu omiljene hrane. Umesto da partneru pravite scene ljubomore zarad adrenalina, usmerite tu probuđenu čulnu energiju na masažu uz sveće.

Zdravlje

Trčati brže od vetra vaša je fabrička osnovna postavka, ali 1. maja pun Mesec u Škorpiji povući će ručnu kočnicu i zahtevati globalni detoks. Kada 18. maja vaš vladar Mars sklizne u znak Bika, telo će samo zatražiti sporije pokrete. Umesto uobičajenog espresa ujutru ubacite toplu vodu sa limunom.

BIK

Novac

Mlad Mesec u vašem znaku 16. maja pokreće izuzetno snažan ciklus obnove novčane energije. Želite da tražite povišicu? Uradite to sada. Maštate o skupocenom nakitu ili parfemu? Merkur u vašem sazvežđu pobrinuće se da pronađete idealnu varijantu uz prijatan popust. Vaša težnja ka luksuzu biće opravdana, jer su sada kupovine ulaganje u vaše samopouzdanje. Usmerite deo uvećanih prihoda na ono o čemu dugo razmišljate. Vaš zemljani element obožava kada novac lepo leži u novčaniku, ali i kada radi za vas.

Ljubav

Ovo je vaš zvanični mesec apsolutnog trijumfa na ljubavnom polju! Mlad Mesec u vašem znaku 16. maja resetuje vaš privatni život i daje vam šansu da upoznate osobu čije će se vrednosti savršeno poklopiti sa vašima. Ako vam je srce već zauzeto, spremite se za nalet osećanja. Tranzit Merkura i Marsa preko vaše teritorije pomoći će da se probudi baš ona iskra koja vam već dugo nedostaje.

Zdravlje

Mlad Mesec je izuzetno snažna tačka za početak bilo kojih navika zdravog života, bilo da je reč o odricanju od šećera ili godišnje članarine za jogu. Sa dolaskom Merkura u vaše sazvežđe 3. maja posebnu pažnju treba da posvetite zoni vrata i grla. Mogu da se jave stari mišićni bolovi od sedenja za laptopom.

BLIZANCI

Novac

Maraton kupovine počinje odmah od prvog dana, jer planeta lepote i novca, Venera, do 19. maja gostuje na vašoj teritoriji. Želja da probate sve i odmah može da odigra zlu šalu sa stanjem na računu, naročito kada 21. maja u vaš znak uđe i Sunce. Da se krajem meseca ne biste našli u situaciji u kojoj ne znate šta da radite, postavite čvrst limit za kategoriju "zabave". A pre plaćanja još jednog maratona želja, iskreno se zapitajte da li ćete zaista naći vreme da sve to i iskoristite.

Ljubav

Do 19. maja planeta ljubavi, Venera, gostuje u vašem znaku i pretvara vas u glavnog zavodnika Zodijaka. Vaš telefon će se usijati od notifikacija, sastanci će se ređati jedan za drugim, a vaše duhovito izražavanje omogućiće vam da osvojite čak i najtvrdokornije osobe. Ako ste u stabilnoj vezi ili braku, sa prelaskom Sunca u vaše sazvežđe 21. maja, počinje period beskrajnih razgovora o zajedničkom planiranju odmora, koji vas uzbuđuje više od bilo kakvih predigri. Potrudite se da ne delite prazna obećanja pod talasom euforije, kako vam krajem meseca ne bi zatrebalo da se povlačite u tišini.

Zdravlje

Vaš nervni sistem ovog meseca podseća na stotinu otvorenih tabova. Dok vas Venera do 19. maja mami da probate sve, prelazak Sunca u vaš znak 21. maja može da donese mentalno preopterećenje koje prelazi u nesanicu. Vaša pluća vape za kiseonikom, pa je bolje da zagušljive sale zamenite trčanjem ili aktivnim šetnjama na svežem vazduhu.

RAK

Novac

Mesečni horoskop za maj 2026. godine donosi želju da se povučete u svoju udobnu ljušturu. Venera će 19. maja graciozno uploviti u vaš znak, pomerajući fokus troškova na dom i porodicu. Luksuzna posteljina, posuđe zbog kojeg poželite da ustajete ranije ili čak iznenadna odluka da obnovite kuhinjski nameštaj, to su vaše glavne stavke troškova. Do tog trenutka, bolje je da uključite režim razumnog štedljivog trošenja. Sjajna praksa za ovaj period je da pretreste svoje ormare. Prodaja zaboravljenih brendiranih stvari ne samo da će osloboditi prostor za novu energiju, već će i prijatno dopuniti vašu ušteđevinu.

Ljubav

Početak maja 2026. može da vam deluje previše bučno i površno, ali važno je da malo sačekate. Čim Venera 19. maja graciozno prekorači prag vašeg znaka, procvetaćete! Slučajna poznanstva u kafićima imaju sve šanse da prerastu u baš onaj filmski romantični odnos sa dugim šetnjama. Ako ste u stabilnoj vezi ili braku, zvezde obećavaju nalet nežnosti. Dozvolite sebi da budete ranjivi i da otvoreno govorite o svojim željama, umesto da očekujete da vaša polovina čita vaše misli iz jedva primetnog uzdaha.

Zdravlje

Želja da stres umanjite nečim slatkim pratiće vas od samog početka meseca, jer će retrogradni Pluton od 6. maja početi aktivno da raskopava vaše duboke psihološke blokade. Ipak, čim se 19. maja Venera udobno smesti u vaš znak, fokus će se prebaciti na nežnu brigu o fizičkom telu. Vaš stomak je u ovom periodu krajnje osetljiv na brzu hranu i emotivne oscilacije.

LAV

Novac

Zvezde vam ozbiljno preporučuju da pripremite večernje kombinacije, jer maj 2026. obećava mnoštvo izlazaka. Uticaj Venere u Blizancima zahtevaće od vas ulaganje. Kulminacija finansijskih ambicija biće pun Mesec u Strelcu 31. maja i želeće da potrošite pozamašnu sumu na putovanje iz snova ili da rezervišete luksuzan hotel samo za vikend.

Ljubav

Glamurozne žurke mamiće vas u prvoj polovini meseca, pružajući vam savršenu scenu za pokazivanje novih autfita i skupljanje komplimenata od oduševljenih neznanaca. Međutim, pun Mesec u Strelcu 31. maja može odjednom da vam donese strastvenu romansu sa nekim potpuno izvan vašeg uobičajenog kruga, na primer, sa strancem koji se bavi ekstremnim sportovima. Ako ste srećno zaljubljeni, energija Bika u maju može da deluje pomalo dosadno, pa ćete inicijativu za spasavanje iskrica morati da preuzmete u svoje ruke.

Zdravlje

Sunce, prelazeći u znak Blizanaca 21. maja, navešće vas da rasipate energiju na milion sitnih obaveza, što preti brzim sagorevanjem i problemima sa leđima. Ipak, pun Mesec u vatrenom Strelcu 31. maja pokloniće vam fantastičan nalet energije koji obavezno treba da izbacite kroz pokret.

DEVICA

Novac

Analitika i precizan proračun vraćaju se u vaš život 3. maja, kada će se Merkur udobno smestiti u srodni zemljani znak. Ovo je savršen period za velike, dobro promišljene kupovine, od pouzdanog najnovijeg modela telefona do automobila ili nekretnine. Vaša računica će se poklopiti u dinar, a retrogradni Pluton od 6. maja pomoći će vam da izvučete stare dugove od zaboravnih prijatelja. Ostavite u svom idealnom finansijskom planu stavku "za slatke gluposti", inače bi stroga štednja mogla da izazove impulsivan slom baš na kasi, u najnezgodnijem trenutku.

Ljubav

Merkur u zemljanom Biku od 3. maja konačno će uskladiti logiku i leptiriće u stomaku. Počećete da obraćate pažnju na postupke, a ne na lepe reči i upravo će pouzdana osoba iznenada postati glavni junak vašeg romana. U postojećoj vezi nastupa vreme konstruktivne romantike. Sa zadovoljstvom ćete razgovarati o zajedničkom budžetu, planirati veće kupovine i osećati neverovatno jedinstvo zato što gledate u istom smeru.

Zdravlje