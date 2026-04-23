Pročitajte mesečni horoskop za maj 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!
OVAN
Novac
Mesečni horoskop za maj 2026. godine vas upozorava da će se vaša navika da kupujete brzinom svetlosti ovog meseca sudariti sa surovom realnošću. Čim vaša vladajuća planeta Mars 18. maja pređe u sporog Bika, vaš fokus se pomera sa kvantiteta na kvalitet. Odjednom ćete poželeti da osvežite garderobu ili da kupite onaj teški luksuz koji će služiti više od jedne sezone. Prva dekada maja idealna je za zatvaranje starih rata i kredita, dok je impulsivne troškove na osnovu emocija, bolje da stavite na pauzu.
Ljubav
Zaboravite na naviku da osvajate tvrđave jer je u ovom maju vaša strategija - čekanje. Dok drugi aktivno skroluju profile po aplikacijama za upoznavanje, vama je bolje da usporite i pustite da potencijalni partner sam stane u red. Uticaj Punog Meseca u Škorpiji 1. maja učiniće vašu auru magnetičnom i zastrašujuće privlačnom. Bliže 18. u mesecu, kada vaš vladar Mars lenjo ušeta u znak Bika, strasti u stabilnim vezama mogu malo da se stišaju i zamene željom da večeri provodite pod ćebetom, uz dostavu omiljene hrane. Umesto da partneru pravite scene ljubomore zarad adrenalina, usmerite tu probuđenu čulnu energiju na masažu uz sveće.
Zdravlje
Trčati brže od vetra vaša je fabrička osnovna postavka, ali 1. maja pun Mesec u Škorpiji povući će ručnu kočnicu i zahtevati globalni detoks. Kada 18. maja vaš vladar Mars sklizne u znak Bika, telo će samo zatražiti sporije pokrete. Umesto uobičajenog espresa ujutru ubacite toplu vodu sa limunom.
BIK
Novac
Mlad Mesec u vašem znaku 16. maja pokreće izuzetno snažan ciklus obnove novčane energije. Želite da tražite povišicu? Uradite to sada. Maštate o skupocenom nakitu ili parfemu? Merkur u vašem sazvežđu pobrinuće se da pronađete idealnu varijantu uz prijatan popust. Vaša težnja ka luksuzu biće opravdana, jer su sada kupovine ulaganje u vaše samopouzdanje. Usmerite deo uvećanih prihoda na ono o čemu dugo razmišljate. Vaš zemljani element obožava kada novac lepo leži u novčaniku, ali i kada radi za vas.
Ljubav
Ovo je vaš zvanični mesec apsolutnog trijumfa na ljubavnom polju! Mlad Mesec u vašem znaku 16. maja resetuje vaš privatni život i daje vam šansu da upoznate osobu čije će se vrednosti savršeno poklopiti sa vašima. Ako vam je srce već zauzeto, spremite se za nalet osećanja. Tranzit Merkura i Marsa preko vaše teritorije pomoći će da se probudi baš ona iskra koja vam već dugo nedostaje.
Zdravlje
Mlad Mesec je izuzetno snažna tačka za početak bilo kojih navika zdravog života, bilo da je reč o odricanju od šećera ili godišnje članarine za jogu. Sa dolaskom Merkura u vaše sazvežđe 3. maja posebnu pažnju treba da posvetite zoni vrata i grla. Mogu da se jave stari mišićni bolovi od sedenja za laptopom.
BLIZANCI
Novac
Maraton kupovine počinje odmah od prvog dana, jer planeta lepote i novca, Venera, do 19. maja gostuje na vašoj teritoriji. Želja da probate sve i odmah može da odigra zlu šalu sa stanjem na računu, naročito kada 21. maja u vaš znak uđe i Sunce. Da se krajem meseca ne biste našli u situaciji u kojoj ne znate šta da radite, postavite čvrst limit za kategoriju "zabave". A pre plaćanja još jednog maratona želja, iskreno se zapitajte da li ćete zaista naći vreme da sve to i iskoristite.
Ljubav
Do 19. maja planeta ljubavi, Venera, gostuje u vašem znaku i pretvara vas u glavnog zavodnika Zodijaka. Vaš telefon će se usijati od notifikacija, sastanci će se ređati jedan za drugim, a vaše duhovito izražavanje omogućiće vam da osvojite čak i najtvrdokornije osobe. Ako ste u stabilnoj vezi ili braku, sa prelaskom Sunca u vaše sazvežđe 21. maja, počinje period beskrajnih razgovora o zajedničkom planiranju odmora, koji vas uzbuđuje više od bilo kakvih predigri. Potrudite se da ne delite prazna obećanja pod talasom euforije, kako vam krajem meseca ne bi zatrebalo da se povlačite u tišini.
Zdravlje
Vaš nervni sistem ovog meseca podseća na stotinu otvorenih tabova. Dok vas Venera do 19. maja mami da probate sve, prelazak Sunca u vaš znak 21. maja može da donese mentalno preopterećenje koje prelazi u nesanicu. Vaša pluća vape za kiseonikom, pa je bolje da zagušljive sale zamenite trčanjem ili aktivnim šetnjama na svežem vazduhu.
RAK
Novac
Mesečni horoskop za maj 2026. godine donosi želju da se povučete u svoju udobnu ljušturu. Venera će 19. maja graciozno uploviti u vaš znak, pomerajući fokus troškova na dom i porodicu. Luksuzna posteljina, posuđe zbog kojeg poželite da ustajete ranije ili čak iznenadna odluka da obnovite kuhinjski nameštaj, to su vaše glavne stavke troškova. Do tog trenutka, bolje je da uključite režim razumnog štedljivog trošenja. Sjajna praksa za ovaj period je da pretreste svoje ormare. Prodaja zaboravljenih brendiranih stvari ne samo da će osloboditi prostor za novu energiju, već će i prijatno dopuniti vašu ušteđevinu.
Ljubav
Početak maja 2026. može da vam deluje previše bučno i površno, ali važno je da malo sačekate. Čim Venera 19. maja graciozno prekorači prag vašeg znaka, procvetaćete! Slučajna poznanstva u kafićima imaju sve šanse da prerastu u baš onaj filmski romantični odnos sa dugim šetnjama. Ako ste u stabilnoj vezi ili braku, zvezde obećavaju nalet nežnosti. Dozvolite sebi da budete ranjivi i da otvoreno govorite o svojim željama, umesto da očekujete da vaša polovina čita vaše misli iz jedva primetnog uzdaha.
Zdravlje
Želja da stres umanjite nečim slatkim pratiće vas od samog početka meseca, jer će retrogradni Pluton od 6. maja početi aktivno da raskopava vaše duboke psihološke blokade. Ipak, čim se 19. maja Venera udobno smesti u vaš znak, fokus će se prebaciti na nežnu brigu o fizičkom telu. Vaš stomak je u ovom periodu krajnje osetljiv na brzu hranu i emotivne oscilacije.
LAV
Novac
Zvezde vam ozbiljno preporučuju da pripremite večernje kombinacije, jer maj 2026. obećava mnoštvo izlazaka. Uticaj Venere u Blizancima zahtevaće od vas ulaganje. Kulminacija finansijskih ambicija biće pun Mesec u Strelcu 31. maja i želeće da potrošite pozamašnu sumu na putovanje iz snova ili da rezervišete luksuzan hotel samo za vikend.
Ljubav
Glamurozne žurke mamiće vas u prvoj polovini meseca, pružajući vam savršenu scenu za pokazivanje novih autfita i skupljanje komplimenata od oduševljenih neznanaca. Međutim, pun Mesec u Strelcu 31. maja može odjednom da vam donese strastvenu romansu sa nekim potpuno izvan vašeg uobičajenog kruga, na primer, sa strancem koji se bavi ekstremnim sportovima. Ako ste srećno zaljubljeni, energija Bika u maju može da deluje pomalo dosadno, pa ćete inicijativu za spasavanje iskrica morati da preuzmete u svoje ruke.
Zdravlje
Sunce, prelazeći u znak Blizanaca 21. maja, navešće vas da rasipate energiju na milion sitnih obaveza, što preti brzim sagorevanjem i problemima sa leđima. Ipak, pun Mesec u vatrenom Strelcu 31. maja pokloniće vam fantastičan nalet energije koji obavezno treba da izbacite kroz pokret.
DEVICA
Novac
Analitika i precizan proračun vraćaju se u vaš život 3. maja, kada će se Merkur udobno smestiti u srodni zemljani znak. Ovo je savršen period za velike, dobro promišljene kupovine, od pouzdanog najnovijeg modela telefona do automobila ili nekretnine. Vaša računica će se poklopiti u dinar, a retrogradni Pluton od 6. maja pomoći će vam da izvučete stare dugove od zaboravnih prijatelja. Ostavite u svom idealnom finansijskom planu stavku "za slatke gluposti", inače bi stroga štednja mogla da izazove impulsivan slom baš na kasi, u najnezgodnijem trenutku.
Ljubav
Merkur u zemljanom Biku od 3. maja konačno će uskladiti logiku i leptiriće u stomaku. Počećete da obraćate pažnju na postupke, a ne na lepe reči i upravo će pouzdana osoba iznenada postati glavni junak vašeg romana. U postojećoj vezi nastupa vreme konstruktivne romantike. Sa zadovoljstvom ćete razgovarati o zajedničkom budžetu, planirati veće kupovine i osećati neverovatno jedinstvo zato što gledate u istom smeru.
Zdravlje
Vaša sklonost ka hipohondriji i opsesivnom brojanju kalorija u prvoj polovini meseca smenjivaće se sa prijatnim opuštanjem. Zemljane energije Bika pomoći će vam da se konačno sprijateljite sa svojim telom i prestanete da od njega zahtevate nedostižan ideal. Poželećete ukusnu, konkretnu hranu i treninge snage, piše Mondo.
VAGA
Novac
Mesečni horoskop za maj 2026. godine nagoveštava da održati balans između "hoću" i "mogu" neće biti nimalo lako. Venera u Blizancima do 19. maja gura vas ka kupovini odeće, nežnih aksesoara i duplih komada, jer je nemoguće odlučiti se. Ipak, Mlad Mesec u zoni tuđih finansija 16. maja nagoveštava da je vreme da se pozabavite porezima, osiguranjima ili kreditnim karticama, pre nego što napunite nove korpe onlajn. Podesite automatsko plaćanje za sve dosadne, ali obavezne račune na dan plate, kako biste ostatak meseca mogli mirno i bez griže savesti da trošite.
Ljubav
Početkom meseca, Venera u vazdušnom znaku podstiče vas na lagani flert odjednom sa nekoliko udvarača, ali posle 19. maja zaželećete da obrišete sve aplikacije za upoznavanje i budete uz jedno jedino, pouzdano rame. Ako ste već našli svoju luku, fokus se pomera na emotivnu sigurnost. Površni razgovori ustupiće mesto dubokim diskusijama o zajedničkim strahovima, što će vas neverovatno zbližiti.
Zdravlje
Potraga za balansom između žurki i jutarnjih treninga biće vaš glavni majski zadatak. Dok Venera boravi u Blizancima, biće vam teško da se držite stroge rutine. Pun Mesec 1. maja u zoni transformacija zahtevaće pažnju na unos tečnosti.
ŠKORPIJA
Novac
Prvi dan maja 2026. odmah vam zadaje ozbiljne zadatke. Pun Mesec u vašem znaku osvetliće sve skrivene finansijske rupe. Ovo je vreme snažne transformacije prihoda, kada ćete poželeti da zatvorite sve kredite u jednom potezu ili potpuno promenite investicionu strategiju. Pluton, koji kreće retrogradno 6. maja, zahtevaće preispitivanje zajedničkog budžeta sa partnerom. Kada je o kupovini reč, duša će tražiti nešto tajanstveno, izazovno i provokativno, na primer, neverovatno skup komplet, za čiju cenu ćete znati samo vi. Izbegavajte potpisivanje novih kreditnih ugovora do kraja proleća, bolje upotrebite svoju prirodnu intuiciju da pronađete nove izvore zarade.
Ljubav
Prvi maj udara punim Mesecom u vašem znaku i to će ličiti na emocionalni cunami. Slobodne Škorpije mogu da dožive moćno karmičko privlačenje prema osobi koja će im okrenuti svet naglavačke, dok će retrogradni Pluton od 6. maja sigurno doneti par pozdrava od bivših, samo da proveri da li ste naučili lekcije. U partnerstvu nastupa trenutak istine. Sve potisnute uvrede izaći će na površinu, ali ako ovaj krizni period prođete iskreno, vaša veza postaće bukvalno neraskidiva.
Zdravlje
Pokrenućete snažan proces fizičkog i mentalnog čišćenja. Može vam se učiniti da vam je "baterija" na nuli, ali to je samo znak da je vreme da reagujete. Retrogradni Pluton, vaš vladar, od 6. maja zahtevaće iskrenu analizu hroničnih tegoba na koje ste navikli da zatvarate oči.
STRELAC
Novac
Vetar avanture i žeđ za znanjem skidaju prašinu sa vaših kreditnih kartica. Dok su naglašene energije Blizanaca, poželećete da ulažete u sebe, skupe edukacije ili kupovinu opreme za hobi. Finansijska slika dostiže vrhunac 31. maja, kada pun Mesec u vašem znaku donosi rezultate ranijeg truda. Moguća je veća uplata za krupan projekat. Odmah odvojte 10 odsto od svake neočekivane sume na poseban račun, jer bi u suprotnom vaša priroda mogla da potroši sve na čašćavanje društva u baru i spontane poklone dragim ljudima već tokom prvog vikenda.
Ljubav
U maju 2026. ćete doživeti zanimljiv obrt sudbine. Tranziti planeta kroz polje partnerstava nateraće vas da pomislite kako je divno imati nekoga ko vam izlazi u susret za sve. Kulminacija stiže 31. maja, kada pun Mesec u vašem znaku donosi veliku verovatnoću sudbinskog susreta na putovanju ili na edukativnim seminarima i kursevima. U braku može doći do blagih tenzija zbog vaše želje da pobegnete na kraj sveta, dok partner želi da ostane kod kuće. Nađite kompromis.
Zdravlje
Proleće vam govori je mirno sedenje skoro nemoguća misija. Vazdušne energije Blizanaca traže timske sportove, duge vožnje biciklom ili bar žustre šetnje vikendom. Vrh forme dolazi 31. maja, kada se pun Mesec dešava u vašem znaku. Energije će biti na pretek, ali postoji rizik od istegnuća mišića zbog prevelikog entuzijazma.
JARAC
Novac
Sredina meseca otvara vrata za ulaganje u profesionalni imidž. Sve će vam se vratiti brže nego što mislite jer će delovati kao jak magnet za nove ugovore. Posle 19. maja, kada Venera promeni znak, probudiće se želja da obradujete porodicu ili da kupite nešto za enterijer. Pre nego što osvežite poslovni garderober, sastavite jasan plan. To će vas sačuvati od kupovine desete bele košulje koja se nimalo ne razlikuje od prethodnih devet.
Ljubav
Ustupićete mesto hedonizmu i čistom uživanju u čulima. Početkom meseca velike su šanse da upoznate kvalitetnog kandidata u teretani ili na stručnoj konferenciji. Pažnju će vam privući neko jednako ambiciozan, ali dovoljno mudar da ume da isključi režim "dostizanja ciljeva" na vreme. Postojeća veza će procvetati zahvaljujući Marsu u Biku. Više ćete ceniti fizičke dodire, duge zagrljaje i kvalitetno zajedničko vreme, dok radne četove ostavljate po strani.
Zdravlje
Upornost i disciplina su vaši verni pratioci. Ulazak Marsa u zemljani element 18. maja daje vam ogromnu izdržljivost, pa sada smelo možete da započnete pripreme za polumaraton ili da savladavate velike težine u teretani. Mlad Mesec 16. maja idealan je trenutak za negu kože, kose i zuba.
VODOLIJA
Novac
Tehnološke novotarije i neobični gedžeti privlače vas neviđenom snagom. Od 21. maja, kada Sunce pređe u vazdušni znak, prsti će vam se sami kretati po tastaturi, unoseći brojeve kartica na sajtovima. Do tada, dok vas energije Bika još uvek uzemljuje, važno je da uvedete red u svoje pretplate. Verovatno vam svakog meseca odlazi lepa suma na servise koje niste otvorili još od prošle godine. Odjavite se sa suvišnog i preusmerite taj novac na kupovinu akcija upravo onih tehnoloških kompanija čije proizvode toliko volite.
Ljubav
Majska astrološka slika obećava! Sa prelaskom Sunca u prijateljske Blizance 21. maja, vaš "radar" će hvatati isključivo one koji znaju da vas nasmeju suptilnom šalom. Ako ste u dugoj vezi ili braku, Venera u Raku može da donese malo iskušenje. Partner će iznenada tražiti više emotivnih potvrda ljubavi, što vašoj nezavisnoj prirodi može da deluje kao zadiranje u slobodu. Umesto da se povlačite, pokušajte da ga samo zagrlite i kažete nekoliko toplih reči. Sačuvaćete mir.
Zdravlje
Želja da budete na sto strana, odjednom može da vas stigne u trećoj dekadi meseca, kada Sunce pređe u Blizance. Retrogradni Pluton od 6. maja počeće nežno da pritiska vašu podsvest, izazivajući neobične snove ili iznenadne talase teskobe. Čuvajte zglobove od povreda.
RIBE
Novac
Mesečni horoskop za maj 2026. godine kaže da je intuitivna kupovina vaš glavni trend ovog proleća. Vi ne kupujete stvari, već emocije i atmosferu. U prvoj polovini meseca moguće su veće potrošnje na ručno rađene sveće, masaže ili retke parfeme. Nakon 19. maja, kada planeta ljubavi uđe u vama blizak, vodeni znak Raka, poželećete da ulažete u poklone za najbliže. Uticaj retrogradnog Plutona upozorava na sumnjive finansijske šeme i pozajmljivanje novca prijateljima. Postoji rizik da se ta sredstva ne vrate.
Ljubav
Vrtlog nežnosti zahvatiće vas u drugoj polovini meseca, kada planeta ljubavi uđe u prijateljski, vodeni znak Raka. Do tada se mirno možete baviti sopstvenim stvarima, ali nakon 19. maja budite spremni na susrete koji deluju da su predodređeni. Imaćete osećaj da ste se poznavali u prethodnim životima. Ako ste srećno zaljubljeni, osetićete gotovo potpunu telepatiju sa svojom drugom polovinom. Prepustite se emocijama.
Zdravlje
Vaša osetljivost na spoljašnji svet u maju dostiže maksimum. Pun Mesec 1. maja može da deluje kao energetski vampir, ostavljajući vas bez snage, pa je prvu nedelju meseca najbolje da provedete u režimu štednje energije. Posle 19. maja, kada Venera uđe u prijateljski, vodeni Rak, osetićete snažan nalet ljubavi prema sebi. Voda je vaš glavni "lekar".
