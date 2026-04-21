Naočare za sunce odavno nisu samo zaštita, već ključni modni detalj, a 2026. godina donela je pravi hit koji žene u Srbiji masovno traže po optikama. U fokusu su elegantni modeli inspirisani retro estetikom, ali sa modernim pomakom koji ih čini savršenim za svakodnevne kombinacije.

Najtraženiji su upravo uski, elipsasti okviri sa tankim ramom, koji licu daju sofisticiran i pomalo high fashion izgled. Ovaj model posebno je popularizovao brend Miu Miu, čije su verzije postale viralne na društvenim mrežama i među trendseterkama.

Ove naočare odlikuju se minimalističkim dizajnom, često u neutralnim tonovima poput crne, braon ili bež, ali i u zanimljivim varijantama sa blagim nijansama stakala. Lako se kombinuju uz urbane, ali i elegantne outfite, pa su postale nezaobilazan aksesoar za proleće i leto.

Osim što štite oči od sunca, daju dozu stava i samopouzdanja, zbog čega ne čudi što su postale must-have komad ove sezone.