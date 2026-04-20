Ako vam peglanje zavesa deluje kao beskrajno i dosadno maltretiranje, postoji jednostavan trik koji može da vam uštedi vreme i živce.

Nakon pranja, zavese se jednostavno okače dok su još vlažne. Njihova sopstvena težina tokom sušenja pomaže da se prirodno izravnaju, pa često peglanje uopšte nije potrebno.

Dodatni trik je upotreba laka za kosu. Kada se zavese osuše ili dok su još blago vlažne, lagano se poprskaju, što pomaže da ostanu glađe i urednije, a istovremeno se stvara tanak zaštitni sloj koji usporava nakupljanje prašine.

Rezultat su uredne, ravne zavese bez pegle i dodatnog truda uz samo nekoliko pametnih poteza nakon pranja.