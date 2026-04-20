Numerolozi tvrde da bi maj 2026. godine mogao doneti posebno povoljan period za ljude čiji se datum rođenja povezuje sa brojevima 2, 3, 6 i 8. Prema njihovim tumačenjima, ovaj mesec nosi energiju sreće, novih prilika i mogućeg napretka u različitim životnim oblastima.

Osobe sa brojem 2 u datumu rođenja u maju bi mogle imati ulogu posrednika i dobijati prilike da rešavaju konflikte, a očekuju ih i poslovne odgovornosti i važni zadaci. Posebno povoljni dani za njih su 14, 17. i 25. maj.

Broj 3 se povezuje sa kreativnošću i novim idejama, pa se ovim osobama otvara mogućnost da svoje talente pretvore u zaradu ili nove projekte, naročito oko 11, 19. i 28. maja.

Za broj 6 se predviđa poboljšanje finansijske situacije i porodičnih odnosa, uz mogućnost neočekivanih priliva novca ili poslovnih šansi u periodu od 12. do 22. maja.

Broj 8 donosi fokus na uspeh i napredovanje, pa se ovim osobama pruža prilika za poslovni rast i važne odluke, posebno oko 11, 12. i 14. maja.

Numerolozi takođe ističu da kombinacije ovih brojeva mogu dodatno pojačati srećne okolnosti, posebno u smislu zarade i profesionalnog napretka. Poruka je da maj donosi dobre prilike, ali da je važno prepoznati ih i iskoristiti na vreme.