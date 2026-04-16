Peglanje košulja važi za jedan od najomraženijih kućnih poslova – kako među ženama, tako i među muškarcima. Zato nije ni čudo što je svaki trik koji može da olakša ovaj zadatak zlata vredan.

Iskusne domaćice tvrde da im je ovaj trik potpuno promenio rutinu. Sve što vam treba su sušilica za veš i nekoliko kockica leda. Ubacite vlažnu košulju i 2–3 kockice leda u bubanj, uključite program za brzo sušenje i pustite da radi pet minuta. Kada izvadite košulju – oduševićete se! Tkanina je glatka, bez ijednog vidljivog nabora, kao da ste je upravo ispeglali.

Kako funkcioniše?

Vrlo jednostavno – toplota iz sušilice topi led, a para koja se pritom oslobađa ravna nabore na tkanini.

Ovaj trik ne važi samo za košulje – podjednako dobro funkcioniše i za majice, bluze i haljine. Ipak, kod debljih materijala poput teksasa, ovaj metod nije dovoljno efikasan, pa će vam i dalje biti potrebna pegla.