Dodavanje jedne čaše piva u testo za uštipke može u potpunosti da promeni njihovu strukturu i učini ih laganim, vazdušastim i šupljikavim, bez upijanja ulja tokom prženja.

Kako radi?

Pivo zahvaljujući ugljen-dioksidu pomaže da se u testu stvaraju sitni mehurići vazduha, koji daju laganu i poroznu strukturu, dok alkohol tokom prženja brzo isparava i doprinosi formiranju tanke hrskave korice.

Recept je jednostavan i ne zahteva precizno merenje. Dovoljno je pomešati brašno, jaje, so i pivo, dok smesa ne postane glatka i gušća od smese za palačinke. Već tokom mešanja vide se mehurići, što pokazuje da testo postaje vazdušasto.

Prženje je ključan korak, pa ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne sme da se dimi, jer u suprotnom uštipci mogu da upiju masnoću. Testo se spušta kašikom, a uštipci se kratko prže dok ne dobiju zlatnu boju.

Po želji se može dodati i kašika rakije ili sirćeta za dodatnu hrskavost.

Gotovi uštipci se služe topli, uz sir, ajvar ili džem, i ostaju mekani i sutradan. Za najbolji rezultat preporučuje se svetlo pivo, jer daje najviše gasa i ne menja ukus testa.



