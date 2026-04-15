Maj neće svima doneti mir i stabilnost. Za neke znakove ovaj period može biti ispunjen emotivnim preokretima, napetim razgovorima i odlukama koje imaju sudbinski značaj. Glavni astrološki uticaj biće opozicija Marsa i Plutona, aspekt koji donosi pojačan unutrašnji nemir, borbu za kontrolu i sukobe koje više nije moguće izbeći.

Ovan

Pošto se Mars, njihov vladajući planet, nalazi u polju doma i porodice, Ovnovi će tokom maja biti posebno osetljivi na pritiske iz bliskog okruženja. Mogući su ozbiljni konflikti sa članovima porodice ili osobama koje imaju snažan uticaj na njihov život. Neko bi mogao pokušati da ih ubedi da odustanu od onoga što smatraju ispravnim. Takođe će se otvoriti važne teme vezane za dom, posao i životni standard. Pred Ovnovima je period u kojem će morati da donesu odluke i odrede šta im je zaista prioritet.

Rak

Rakove u maju očekuje potreba da jasno postave granice i zaštite ono što im je najvažnije. Partner bi mogao promeniti stavove ili izneti nove zahteve koji će uticati na odnos i uneti dodatnu napetost u vezu. Istovremeno, promene se mogu preneti i na finansijski plan. Nisu isključene izmene u poslovnim uslovima, ugovorima, osiguranju ili drugim obavezama koje direktno utiču na osećaj sigurnosti.

Vaga

Vage bi tokom maja mogle da se suoče sa ozbiljnim nesuglasicama u partnerskim odnosima, naročito kada su u pitanju novac, planovi za budućnost i zajedničke ambicije. Partner može imati potpuno drugačiju predstavu o tome kako bi zajednički život trebalo da izgleda, što će otvoriti prostor za rasprave i tenziju. Ako Vage trenutno pokušavaju da uđu u poslovnu saradnju, moguće su prepreke, različiti interesi i otežan dogovor.

Jarac

Za Jarčeve će maj biti period pojačanog pritiska i unutrašnje napetosti. Pluton će ih podsticati da istraju u svojim ambicijama i stavovima, ali to može izazvati sukobe sa partnerom ili bliskim osobama. Kompromis će biti teško postići, posebno kada su u pitanju važne životne teme poput zajedničkog prostora, selidbe ili organizacije porodičnog života. Jarčevi će morati da nauče da popuštanje nije slabost, već način da sačuvaju mir.

