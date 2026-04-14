Postoje korisni trikovi koji se ne nalaze u savremenim kuvarima, već se prenose s kolena na koleno kao pouzdane male tajne. Jedan od njih je i upotreba lovora u šećeru.

Na prvi pogled to može delovati neobično, ali ova stara praksa potiče iz Rusije i pomaže u rešavanju čestih problema u kuhinji bez upotrebe hemikalija, oslanjajući se isključivo na prirodne sastojke.

Mnogi su se barem jednom susreli sa mravima ili sitnim insektima u kuhinjskim ormarićima, što može biti veoma neprijatno. Namirnice poput šećera, brašna i pirinča posebno ih privlače, a šteta koju naprave često je velika. Upravo tu pomaže lovor u šećeru.

Miris lovora, koji ljudima prija u jelima, insektima je veoma odbojan. Njegova eterična ulja, naročito cineol, deluju kao prirodna zaštita.

Lovor ne uništava insekte niti zagađuje hranu, već svojim mirisom prikriva namirnice i odbija štetočine. Na taj način možete zaštititi zalihe hrane bez upotrebe štetnih hemijskih sredstava u njihovoj blizini.

Ovaj stari trik ima svoju vrednost i danas. Nije nastao slučajno, već iz potrebe da se hrana sačuva na što bezbedniji i prirodniji način.

U slovenskoj tradiciji, lovor je dugo smatran simbolom čistoće i zaštite doma. Danas, kada se sve više okrećemo prirodnim rešenjima, njegova upotreba u šećeru ponovo dobija na značaju.

U prostoru gde se pripremaju obroci za porodicu, upotreba hemikalija često nije potrebna ako postoji jednostavna i pristupačna alternativa koja je jednako efikasna.

Lovor u šećeru ima više korisnih efekata nego što se na prvi pogled čini. Osim što odbija insekte, suvi listovi imaju i dodatne prednosti. Pomažu u upijanju vlage, zbog čega šećer ostaje rastresit i ne stvara tvrde grudvice. Takođe doprinose neutralisanju neprijatnih mirisa koji se mogu javiti u starijim ormarićima ili plastičnim posudama. Uz to, pomažu da namirnice duže zadrže svoju svežinu.

Ne radi se o nečemu revolucionarnom, već o jednostavnom i praktičnom rešenju koje pokazuje kako mali trikovi mogu značajno unaprediti svakodnevnu organizaciju i higijenu u kuhinji.

