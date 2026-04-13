Sa dolaskom proleća i boravka u prirodi, sve češće se javlja problem krpelja, koji mogu da pokvare uživanje u šetnjama, radu u bašti ili izletima. Ipak, na društvenim mrežama pojavio se jednostavan trik koji je privukao veliku pažnju jer navodno efikasno pomaže u zaštiti od ovih insekata.





Dvostrana traka

Umesto skupih sprejeva i hemijskih sredstava, koristi se obična lepljiva traka, najčešće dvostrana, koja se obmota oko donjeg dela nogavica ili čarapa. Na taj način krpelji koji pokušaju da se popnu ostaju zalepljeni pre nego što dođu u kontakt sa kožom.

Ova metoda je postala viralna zahvaljujući fotografijama koje prikazuju krpelje zalepljene za traku, što je mnoge uverilo u njenu efikasnost. Ljudi su podeljeni, dok su neki iznenađeni jednostavnošću, drugi planiraju da je isprobaju već pri sledećem boravku u prirodi.

Ono što se posebno ističe jeste da je trik jeftin, lako primenljiv i ne zahteva nikakvu pripremu, zbog čega ga mnogi smatraju praktičnim rešenjem za boravak u visokoj travi ili prirodi.

Ipak, stručnjaci i dalje upozoravaju da nijedna metoda nije potpuno pouzdana zaštita. Važno je redovno pregledati telo nakon boravka napolju, nositi odgovarajuću odeću i, ukoliko dođe do ujeda, krpelja ukloniti što pre kako bi se smanjio rizik od infekcija.



