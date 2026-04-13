Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, navodno dobija veliki broj ponuda iz Holivuda nakon što se pojavila informacija da razmišlja o povratku glumi.

Prema pisanju stranih medija, studiji i producentske kuće se bore da je angažuju u različitim projektima, tj. od romantičnih komedija i drama do sapunica i horor filmova. Interesovanje je poraslo nakon što je njen bivši kolega iz serije "Suits", Erik Roberts, izjavio da veruje kako će se Megan vratiti glumi i da bi njen povratak bio veoma uspešan.

Holivudski agenti navode da je u poslednjim nedeljama postala jedna od glavnih tema u industriji, a ponude za uloge i razvoj novih projekata stalno pristižu. Ističe se da bi njen povratak izazvao veliku pažnju javnosti i potencijalno doneo ogromnu gledanost i zaradu, jer je i dalje veoma prepoznatljiva širom sveta.

Međutim, i dalje postoji neizvesnost oko toga ko trenutno zastupa njene interese, s obzirom na to da se povukla iz glume nakon veridbe sa princom Harijem 2017. godine. Zbog toga producenti pokušavaju da dođu do nje preko njenih bivših saradnika i kontakata.

Iako ima višemilionski ugovor sa Netflixom, navodno je odbila neke projekte te platforme. Takođe se navodi da je već snimila deo jednog novog filma i da bi njen povratak glumi označio povratak njenoj prvobitnoj karijeri, u kojoj je ranije bila veoma popularna, posebno zbog serije "Suits".

Trenutno radi i na filmu "Close Personal Friends", gde glumi zajedno sa poznatim holivudskim imenima poput Bri Larson, Lili Kolins, Džeka Kvejda i Henrija Goldinga.



