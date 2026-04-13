Ovan

Dan donosi nalet energije i želju za akcijom. Moguće su brze odluke, ali pripazi da ne reaguješ impulsivno u razgovorima.

Bik

Fokus je na finansijama i praktičnim stvarima. Dobar dan za planiranje troškova, ali izbegavaj tvrdoglavost u odnosima.

Blizanci

Komunikacija je ključ dana. Mogući su zanimljivi pozivi ili vesti, ali vodi računa da ne rasipaš pažnju na previše strana.

Rak

Emocije su pojačane i možeš biti osetljiviji nego inače. Posveti se domu i ljudima koji ti daju sigurnost.

Lav

Dobar dan za društvo i isticanje. Privlačiš pažnju, ali pazi da ne preteraš u potrebi da budeš u centru zbivanja.

Devica

Obaveze se gomilaju, ali uspevaš da ih držiš pod kontrolom. Fokus na detalje donosi dobre rezultate.

Vaga

Odnos sa drugima je u prvom planu. Mogući su važni razgovori koji rešavaju dileme iz prethodnog perioda.

Škorpija

Intuicija je pojačana i vodi te kroz dan. Dobar trenutak da se povučeš i završiš ono što si odlagao.

Strelac

Želja za promenom i kretanjem je izražena. Moguće su nove ideje ili planovi za budućnost.

Jarac

Fokus je na poslu i odgovornostima. Iako je dan naporan, donosi ti osećaj stabilnosti i kontrole.

Vodolija

Neočekivani obrti mogu da te iznenade. Ostani fleksibilan i otvoren za nove pristupe.

Ribe

Intuicija i mašta su pojačane. Dobar dan za kreativnost, ali i za povlačenje i odmor od gužve.

