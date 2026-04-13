Mnogi od nas odmah nakon praznika čine istu, veliku grešku – ostavljaju pune korpe šarenih jaja na stolu danima, verujući da im u ljusci ne može biti ništa. Istina je, međutim, da uskršnja jaja tada prestaju da budu ukras i postaju osetljiva namirnica koja na sobnoj temperaturi vrlo brzo može da se pokvari.

Ta navika da nam trpeza danima izgleda lepo najčešći je razlog zašto se porodice suočavaju sa bolovima u stomaku baš kad praznici prođu.

Koliko dugo uskršnja jaja mogu da stoje u frižideru

Uskršnja jaja, čak i ona ofarbana, mogu bezbedno da stoje u frižideru do sedam dana od trenutka kuvanja. Važno je da ih nakon farbanja što pre ohladite i čuvate na temperaturi do 4 stepena, jer svaki sat van frižidera skraćuje njihov rok trajanja.

Zašto je sobna temperatura opasna

Glavni problem nastaje kada uskršnja jaja predugo stoje na toplom – tokom doručka, dekorisanja ili dok se deca kucaju. Preporuka je da ne budu van frižidera duže od dva sata. Ako je u kući toplo, taj rok je još kraći.

Budite posebno oprezni sa jajima koja su deca nosila u korpicama ili koja su stajala na suncu, jer se ona kvare duplo brže.

Napukla ljuska zahteva bržu upotrebu

Ako primetite da je ljuska pukla tokom kuvanja ili kucanja, takva jaja pojedite odmah. Kroz te pukotine bakterije ulaze direktno u belance i takva uskršnja jaja su najpodložnija kvarenju.

Boje, bilo prirodne ili kupovne, ne menjaju ovu činjenicu – zaštita je isključivo u celoj ljusci i hladnom mestu.

Pravilno mesto za čuvanje uskršnjih jaja u frižideru

Većina ljudi jaja drži u pregradama na vratima frižidera, a to je zapravo najgore mesto. Tamo je temperatura najnestabilnija zbog stalnog otvaranja.

Bolje je da ih čuvate na srednjoj polici ili u donjoj fioci, gde je hladnoća konstantna. Takođe, najbolje je da ih ne ljuštite unapred, jer ih ljuska prirodno štiti od mirisa druge hrane.

Kako da znate da li je jaje pokvareno

Neprijatan miris čim ga oljuštite, sluzava površina belanca ili ako žumance promeni boju – to su znaci da jaje više nije za jelo. Iako teoretski mogu da traju nedelju dana, najbolje je da uskršnja jaja pojedete u prva tri-četiri dana, dok su još potpuno sveža.

Nemojte rizikovati samo da bi vam sto izgledao lepo. Sklonite korpe na hladno i budite sigurni da će vaš doručak biti i ukusan i bezbedan za celu porodicu.