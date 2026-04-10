Cene energenata neprestano rastu, a sa njima i troškovi grejanja. Sve više ljudi traži način da uštedi, a da pritom ne žrtvuje komfor. Klasični PVC prozori, koji su nekada važili za standard energetske efikasnosti, danas više nisu dovoljni.

Novo rešenje ne podrazumeva samo zamenu prozora, već uvođenje kompletnog sistema koji zadržava toplotu i smanjuje gubitke energije. Savremeni pristup kombinuje troslojna stakla, termo-roletne i pametne senzore, što sve češće postaje standard u novogradnji.

Većina domaćinstava i dalje koristi dvoslojne prozore koji, iako bolji od starih, i dalje propuštaju značajnu količinu toplote. Procene pokazuju da čak do 30 odsto toplote može da se izgubi upravo kroz prozore.

Zašto stari sistemi više ne funkcionišu

Standardni prozori više ne mogu da obezbede dovoljnu izolaciju. Zbog toga se sve više ljudi okreće naprednim rešenjima koja kombinuju više tehnologija kako bi se smanjili gubici energije i poboljšala udobnost u domu.

Moderni sistemi najčešće uključuju:

troslojna stakla

termo-roletne sa izolacionim punjenjem

pametne senzore za temperaturu i svetlost

specijalne Low-E premaze koji vraćaju toplotu u prostoriju

Ušteda koja se brzo isplati

Kombinacijom ovih rešenja moguće je smanjiti troškove grejanja i do 40 odsto, što se posebno primećuje tokom zime. Iako početna investicija može biti veća, stručnjaci ističu da se ona često isplati već kroz nekoliko sezona.

Dodatne prednosti su stabilnija temperatura u domu, manje promaje i bolja zvučna izolacija.

Greške koje mnogi prave

U želji za uštedom, mnogi se odlučuju za polovična rešenja, što na kraju može doneti više štete nego koristi. Najčešće greške su:

zamena samo prozora bez dodatne izolacije

kupovina najjeftinijih materijala bez provere kvaliteta

zanemarivanje roletni kao važnog dela izolacije

izostanak automatizacije i pametnih sistema

Ako želite stvarnu uštedu, više nije dovoljno promeniti samo prozore. Rešenje je u kompletnom sistemu koji čuva toplotu i dugoročno smanjuje troškove.