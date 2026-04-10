Strelac se opisuje kao jedan od najnepredvidivijih horoskopskih znakova, vođen snažnom potrebom za slobodom i sopstvenim željama, zbog čega u odnosima često stavlja sebe ispred partnera i ne obraća dovoljno pažnje na tuđa osećanja.

On može delovati šarmantno i spontano, ali i da u vezi ume da bude nestabilan, sklon promenama stavova i kritikovanju partnera, dok sopstvene greške teže priznaje. Naglašava se i njegova megalomanska crta, kao i to da mu život i ljubav često deluju kao neka vrsta igre ili izazova.

Ipak, ističe se da je reč o znaku koji je društven, human i zainteresovan za šire društvene teme, ali i da u vezi traži partnera koji je tolerantan, otvoren i bez ljubomore, spreman da prati njegov dinamičan način života.

Strelci se opisuju kao energični, avanturistički i veseli, ali i zahtevni za stabilne odnose.



