Internet je, posle Vanity Fair Oscar partija, bukvalno poludeo, ali ne zbog crvenog tepiha, već zbog onoga što se dešavalo iza njega. Bez filtera, bez glume za kamere, bez onog “sve je savršeno” narativa. Tajrik Viders grize burger kao da mu je poslednji, Bela Hadid usred priče koja očigledno puca od dobre energije, dok Aleks Konsani preuzima DJ pult kao da joj je to drugi posao. I sve to, na jednom anonimnom TikTok nalogu: @user3266363816019.

I sad dolazimo do pitanja koje ne da mira - ko je osoba koja se šeta kroz najzatvorenije žurke na svetu kao kroz sopstvenu kuću? Ko je taj neko koga svi znaju, kome niko ne okreće leđa i pred kim nema potrebe da se “glumi” savršenstvo?

Jedan komentar ispod snimka sa rođendana Aleks Čang savršeno pogađa suštinu: “Ko živi ovaj život?” I stvarno, dok listaš taj profil, imaš utisak da si upao u paralelnu dimenziju u kojoj su poznati opušteni, spontani i, iskreno, mnogo bliži nego što bismo očekivali. Nema PR kontrole, nema nameštenih poza, samo trenutci koji deluju gotovo slučajno, ali su zapravo zlata vredni.

Profil postoji još od 2023, ali tek sada je eksplodirao. Najglasnija teorija vodi do Tajrela Hemptona, fotografa koji se već kreće u tim krugovima, zna ljude, zna kadar i zna kako da uhvati momenat pre nego što nestane. I sve bi to imalo smisla… da se i on sam nije pojavio na jednom od snimaka. Što odmah otvara novu mogućnost: možda ovo nije jedan par ruku iza kamere, već mala, dobro uigrana ekipa.

Ipak, istina je, ne znamo. I možda je baš u tome poenta. Zato možda ne treba ni da kopamo preduboko. Možda je dovoljno da gledamo, upijamo i uživamo u toj sirovoj, neispeglanoj verziji sveta slavnih. Jer, ruku na srce, retko kad dobijemo priliku da ih vidimo ovako stvarne. A nekad je baš to sve što nam treba.