Proleće je stiglo, priroda se budi, a mnogi već planiraju radove u dvorištu. Bilo da gajite povrće ili uređujete prostor iz estetskih razloga, april je idealno vreme za sređivanje bašte i izbor biljaka.

Ipak, izbor nije uvek jednostavan. Neke biljke, iako na prvi pogled deluju dekorativno, mogu doneti više štete nego koristi. Jedna od njih je – bambus.

Naime, pojedine vrste bambusa ne samo da se nekontrolisano šire, već mogu i da privlače komarce, što je kombinacija koju većina želi da izbegne.

Problematične vrste bambusa

Bambus zapravo obuhvata različite vrste trava. Postoje one koje rastu u obliku žbuna i ne šire se agresivno, ali i takozvani invazivni bambus koji se širi podzemnim izdancima.

Upravo ta vrsta može brzo da preuzme celo dvorište. Neki popularni bambusi, poput žutog ili zlatnog, sade se zbog izgleda, ali mogu rasti i po nekoliko metara godišnje, pa čak oštetiti staze, ograde i temelje.

Zašto privlači komarce?

Osim brzog rasta, problem je i u njegovoj strukturi. U šupljim stabljikama bambusa često se zadržava voda, što stvara idealne uslove za razmnožavanje komaraca.

Ova voda se teško primećuje i uklanja, pa se insekti mogu razvijati a da vlasnici dvorišta toga nisu ni svesni.

Šta je bolje rešenje?

Stručnjaci savetuju da se invazivne vrste bambusa izbegavaju. Ako vam se dopada njegov izgled, bolje je izabrati neinvazivne varijante koje rastu u obliku žbuna.

Još bolja opcija je sadnja biljaka koje prirodno odbijaju komarce, čime ćete dodatno poboljšati boravak u dvorištu.