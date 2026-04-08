Savremeni način života sve nas polako „gura“ u problem – sedimo satima, pod stresom smo i jedemo usput, a srce to sve pamti. Međutim, stručnjaci sada otkrivaju da rešenje nije komplikovano kako mnogi misle.
Naprotiv – krije se u jednoj jednostavnoj navici koju možete da uvedete već danas.
Popodnevna šetnja – mali korak, velika razlika
Kardiolozi ističu da upravo ono što radite tokom dana, između obaveza, ima ogroman uticaj na zdravlje. A najvažnija navika? Kratka šetnja posle ručka.
Dok većina ljudi sedi za računarom satima, telo ulazi u stanje stagnacije – cirkulacija se usporava, a rizik za srce raste.
Rešenje je jednostavno: ustanite i prošetajte. Šta se dešava u telu kada hodate?
Već i nekoliko minuta kretanja pokreće niz pozitivnih procesa:
- krv počinje brže da cirkuliše
- smanjuje se rizik od stvaranja naslaga u arterijama
- nivo šećera u krvi se stabilizuje
- opada krvni pritisak
Dugotrajno sedenje, s druge strane, direktno doprinosi nakupljanju plaka u krvnim sudovima – što može dovesti do ozbiljnih srčanih problema.
Šetnja kao lek protiv stresa
Osim za telo, šetnja je spas i za um. Stres podiže puls i pritisak, a upravo kratko kretanje pomaže organizmu da se „isključi“ iz tog stanja.
Već posle nekoliko minuta na svežem vazduhu, telo ulazi u režim opuštanja, a srce dobija predah.
Koliko je dovoljno?
Dobra vest – ne treba vam ni teretana, ni sat vremena slobodnog vremena.
Dovoljno je samo 5 minuta lagane šetnje.
Ova mala promena:
- prekida sedenje
- smanjuje želju za grickanjem
- vraća energiju
