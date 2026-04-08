Savremeni način života sve nas polako „gura“ u problem – sedimo satima, pod stresom smo i jedemo usput, a srce to sve pamti. Međutim, stručnjaci sada otkrivaju da rešenje nije komplikovano kako mnogi misle.

Naprotiv – krije se u jednoj jednostavnoj navici koju možete da uvedete već danas.

Popodnevna šetnja – mali korak, velika razlika

Kardiolozi ističu da upravo ono što radite tokom dana, između obaveza, ima ogroman uticaj na zdravlje. A najvažnija navika? Kratka šetnja posle ručka.

Dok većina ljudi sedi za računarom satima, telo ulazi u stanje stagnacije – cirkulacija se usporava, a rizik za srce raste.

Rešenje je jednostavno: ustanite i prošetajte. Šta se dešava u telu kada hodate?

Već i nekoliko minuta kretanja pokreće niz pozitivnih procesa:

krv počinje brže da cirkuliše

smanjuje se rizik od stvaranja naslaga u arterijama

nivo šećera u krvi se stabilizuje

opada krvni pritisak

Dugotrajno sedenje, s druge strane, direktno doprinosi nakupljanju plaka u krvnim sudovima – što može dovesti do ozbiljnih srčanih problema.

Šetnja kao lek protiv stresa

Osim za telo, šetnja je spas i za um. Stres podiže puls i pritisak, a upravo kratko kretanje pomaže organizmu da se „isključi“ iz tog stanja.

Već posle nekoliko minuta na svežem vazduhu, telo ulazi u režim opuštanja, a srce dobija predah.

Koliko je dovoljno?

Dobra vest – ne treba vam ni teretana, ni sat vremena slobodnog vremena.

Dovoljno je samo 5 minuta lagane šetnje.

Ova mala promena: