Sija se oglasila povodom nedavnog ugovora o izdržavanju deteta, u okviru kog je pristala da svom otuđenom suprugu Danijelu Bernadu plaća više od 40.000 dolara mesečno za izdržavanje deteta.

„Ja sam trezna, zaposlena majka koja pokušava da kupi mir“, započela je pevačica (50), u svojoj objavi na mreži X. „Imam primarno starateljstvo nad našim sinom i pošto sam jedini roditelj koji zarađuje, i dalje moram da plaćam izuzetno visoku alimentaciju u Kaliforniji.“

„Ovo je bila užasna godina, ali me je naučila kako da se nosim sa izuzetno teškim situacijama, da stavim porodicu na prvo mesto i da ne upijam negativnost drugih ljudi“, nastavila je u izjavi podeljenoj u utorak, 7. aprila.

Zaključila je objavu citatom iz pesme „An Essay on Criticism“ Aleksandra Poupa iz 1771. godine: „Grešiti je ljudski, opraštati je božanski.“

Sija će Danijelu Bernadu plaćati 42.500 dolara mesečno za izdržavanje njihovog sina, Somersolta Vondera Bernada, kako je People ranije izvestio u ponedeljak, 6. aprila, prema sudskim dokumentima podnetim Višem sudu okruga Los Anđeles. U dokumentima se, čini se, ne navodi ko ima primarno starateljstvo nad njihovim sinom.

Muzičarka je 27. marta 2024. godine dočekala svoje treće dete, i prvo sa Bernadom, prema dokumentima o razvodu. Sija je podnela zahtev za razvod od Danijela Bernada u martu 2025. godine, godinu dana nakon što su zajedno dobili sina. Bivši par se venčao 2022. godine.

Pravila isplata

Isplate su počele 1. aprila i trajaće dok njihovo dete ne napuni 18 godina, odnosno, ako i dalje bude redovno pohađalo srednju školu, do završetka školovanja ili do navršene 19. godine.

Isplata izdržavanja može se završiti i ranije pod određenim uslovima, uključujući smrt, brak, emancipaciju ili novu sudsku odluku.

Pored mesečnih uplata, Sija je odgovorna za pokrivanje školarine u privatnoj školi, dogovorenih vannastavnih aktivnosti i zdravstvenih troškova koji nisu pokriveni osiguranjem. Takođe će održavati zdravstveno osiguranje za svog sina, prema podnesku.

Pored ugovora o izdržavanju deteta, Sija i Danijel Bernad će deliti zakonsko starateljstvo nad sinom, uz raspored na koji su pristali, a koji je stupio na snagu 1. aprila. Prema podnesku od 6. aprila, pitanje supružničkog izdržavanja rešeno je u decembru 2025. godine.

