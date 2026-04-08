Bele patike izgledaju odlično dok su zaista bele, ali čim se pojave žute mrlje ili sivilo, deluju zapušteno. Mnogi ih ubacuju u mašinu, ali to često napravi više štete nego koristi – lepak popušta, a đon dodatno požuti.

Umesto toga, postoji jednostavan domaći trik. Pomešajte kašiku sode bikarbone, kašiku hidrogena (3%) i malo mlake vode. Dobijenu pastu nanesite na patike, lagano utrljajte i ostavite da deluje – prljavština će se bukvalno izvući na površinu.

Za đonove koristite staru četkicu i malo bele paste za zube – uklanja sivilo za nekoliko minuta.

Da biste sprečili žute fleke, patike nakon čišćenja obrišite suvom krpom i ostavite da se suše na vazduhu, nikako na suncu ili radijatoru.

Ovaj način je brz, jeftin i čuva patike, a rezultat je kao da su tek kupljene.