Ako se vaša trenutna rutina čišćenja usisivača svodi samo na pražnjenje posude ili zamenu kese, vaš usisivač možda ne usisava onoliko koliko bi mogao. Kako se prljavština, ostaci, prašina i dlake nakupljaju u filterima, posudi, glavi, četkama i crevima uređaja, usisivač sve teže stvara protok vazduha potreban za temeljno čišćenje podova i tkanina.

To znači da verovatno trošite više vremena, a postižete slabije rezultate, dok koristite uređaj. Takođe znači da dolazi do nakupljanja prašine i prljavštine koje može dovesti do pregrevanja motora, zapušavanja mehanizama, zaustavljanja četke i na kraju do dugoročnog oštećenja samog usisivača.

Temeljno očistite svoj uređaj uz ove stručne savete kako biste zaštitili usisivač i održali svoj dom čistijim.

Kako da znate kada treba da očistite usisivač

Održavanje i čišćenje usisivača obuhvata niz različitih zadataka, od kojih svaki ima svoj vremenski raspored- od pražnjenja posude za prašinu nakon svake upotrebe do zamene filtera jednom godišnje. Većina domaćinstava trebalo bi da planira temeljno čišćenje usisivača na svaka tri do šest meseci. Tačan raspored i način čišćenja zavise od vrste usisivača i uslova u vašem domu. Ako imate kućne ljubimce ili alergije, preporučuje se češće čišćenje — čak jednom mesečno.

Čak i bez redovnog rasporeda, verovatno ćete primetiti kada je usisivaču potrebno dubinsko čišćenje. Kako se prljavština i ostaci nakupljaju u uređaju, snaga usisavanja opada, pa usisivač teže uklanja mrvice, dlake i prašinu. Ovo dodatno opterećenje može istrošiti filtere i četke, poništiti garanciju, izazvati pregrevanje motora i dovesti do trajnih oštećenja.

Jasan znak da je potrebno čišćenje je nagli pad snage usisavanja. Ostali znaci uključuju: prljavštinu koja ostaje na podu nakon usisavanja, automatsko isključivanje zbog pregrevanja, pojavu oblaka prašine tokom rada, kao i neprijatne zvuke ili mirise.

Kako očistiti svaki deo usisivača

Pre nego što počnete sa dubinskim čišćenjem, proverite uputstvo proizvođača i detalje o delovima. Uvek isključite uređaj iz struje i nikada ne potapajte usisivač ili njegove delove u vodu.

Čišćenje posude za prašinu

Nakon što isključite usisivač, ispraznite posudu ili kesu. Kod modela sa kesom, izvadite i bacite kesu, zatim obrišite unutrašnjost suvom krpom od mikrofibera i proverite da li je otvor za kesu čist.

Kod modela bez kese, izvadite posudu, ispraznite je (najbolje napolju), lagano protresite da se oslobodi zbijena prašina, zatim je operite toplom vodom i sapunom i dobro osušite. Važno je da bude potpuno suva pre vraćanja — čak i ako to znači da treba da se suši preko noći.

Provera filtera

Filteri sprečavaju vraćanje prašine u prostoriju, dok zaštitni filteri za motor sprečavaju nakupljanje prljavštine unutar uređaja.

HEPA i drugi izduvni filteri menjaju se na svakih 6–12 meseci

Zaštitni filteri proveravaju se mesečno

Neki filteri se peru, dok se drugi menjaju — uvek pratite uputstva proizvođača i ostavite filter da se potpuno osuši pre vraćanja. Ne koristite deterdžente ili komprimovani vazduh osim ako je to izričito dozvoljeno.

Usisivač može imati i fini naborani filter za prašinu, koji se čisti jednom ili dva puta godišnje. Pere se samo spolja — voda ne sme ući u unutrašnje nabore.

Čišćenje rotirajuće četke

Glava usisivača i četke su najopterećeniji delovi i često se zapetljaju dlakama i koncima ili zapuše krupnijim nečistoćama.

Proveravajte četku redovno

Čistite je nakon svake 1–3 upotrebe

Makazama secite zapetljane dlake i konce

Ako se četka skida, izvadite je i očistite temeljno

Nikada ne dodirujte četku dok se okreće.

Čišćenje dodataka (nastavaka)

Nastavci za usisivač su važni za čišćenje lajsni, nameštaja i teško dostupnih mesta, pa ih treba održavati čistim.

Ne potapajte ih u vodu

Čistite ih suvom ili blago vlažnom krpom

Za sitne otvore koristite malu četku

Saveti za pojedinačne nastavke:

Uski nastavak (za pukotine): protresite, očistite četkicom (npr. starom četkicom za zube), obrišite i osušite

Četka za prašinu: uklonite dlake češljem, operite i potpuno osušite

Nastavak za nameštaj: usisajte tkaninu ili koristite roler za dlačice, plastiku obrišite vlažnom krpom i dobro osušite

Čišćenje spoljašnjosti

Završite dubinsko čišćenje tako što ćete obrisati spoljašnjost usisivača vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu. Ne zaboravite kabl za napajanje: „Dok je usisivač isključen iz struje, pređite vlažnom krpom od mikrofibera duž kabla kako biste uklonili prašinu i proverili da li postoje oštećenja poput zasekotina ili pohabanosti“, savetuje Vitulski.

Greške koje treba izbegavati prilikom čišćenja usisivača

Izbegavajte ove česte greške kako bi vaš usisivač nastavio da radi pravilno:

Unošenje vlage u unutrašnje delove: Vraćanje vlažnog filtera, sklapanje uređaja dok posuda još nije suva ili bilo kakvo unošenje vlage može izazvati ozbiljna oštećenja. Čak i mala količina vlage može uništiti motor ili izazvati pojavu buđi.

Pranje filtera koji nije predviđen za pranje: Važno je znati koju vrstu filtera vaš usisivač koristi i kako se pravilno održava. Pranje neperivih filtera može ih oštetiti i zapušiti, a vraćanje mokrog filtera može oštetiti motor. Uvek proverite u uputstvu da li je filter periv.

Zaboravljanje uklanjanja zapetljanih dlaka sa četke: Nakupljene dlake i konci mogu preopteretiti i pregrejati usisivač. Zapetljaji mogu zaustaviti četku ili oštetiti motor i druge komponente.

Korišćenje jakih hemikalija: Osetljivi delovi usisivača zahtevaju nežno čišćenje — koristite mekane krpe, četkice i toplu vodu. Izbegavajte jaka sredstva poput izbeljivača ili amonijaka, jer mogu oštetiti plastiku. Umesto toga, koristite blagi deterdžent za sudove, savetuju stručnjaci sa sajta Martha Stewart.

