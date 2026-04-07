Kim Kardašijan i Luis Hamilton ozvaničili su svoju vezu na Instagramu objavom snimka koji je vozač Formule 1 podelio na svom profilu.

Na videu se vidi kako Hamilton vozi svoj crveni Ferrari i izvodi drift i krugove na parkingu u Tokiju, dok Kim sedi na suvozačevom mestu. U jednom trenutku, nakon brze vožnje, kroz smeh je prokomentarisala:

— Ovo je ludilo.

Snimak je nastao na poznatoj lokaciji za ljubitelje automobila u Tokiju, a Hamilton ga je objavio uz opis "Here we go again - Tokyo Drift Vol. III", uz pesmu "Victory Lap".

Njihova bliskost nije nova tema. Već krajem marta pojavile su se informacije da zajedno borave u Tokiju, gde su im se pridružila i Kimina deca, kao i sestra Kloi sa svojom decom. Izvor blizak paru navodi da se Hamilton odlično uklopio u njen porodični krug i da ga svi vole.

Prema istim navodima, Kardashian je veoma zainteresovana za njega, a iako su oboje zauzeti karijerama, trude se da provode vreme zajedno. Njihov odnos, kako se ističe, prevazilazi prolaznu avanturu.

Spekulacije o romansi počele su još ranije u martu, kada je Hamilton ostavio koketni komentar na jednu Kiminu objavu sa zabave povodom dodele Oskara, što je dodatno podgrejalo priče o njihovoj vezi.

