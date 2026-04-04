Malo ko zna da se rešenje za najomraženiji kućni posao krije na vratima šporeta. Postoji tajno dugme na rerni koje omogućava da se staklo skine za samo nekoliko sekundi. Umesto da se mučite i savijate pokušavajući da dohvatite masne uglove, dovoljno je da pritisnete skrivene kukice i izvučete staklenu ploču napolje.

Kada aktivirate ovo dugme, čišćenje prestaje da bude muka i postaje brza i jednostavna akcija. Više ne morate da trpite zapečenu masnoću koja se mesecima skuplja između dva sloja stakla jer je pristup sada potpuno slobodan.

Nakon što skinete staklo, možete zaboraviti na skupu hemiju. Napravite pastu od sode bikarbone i malo vode i nanesite je na mrlje. Za još jači efekat, poprskajte sve sirćetom jer reakcija stvara penu koja bukvalno uklanja masnoću. Posle desetak minuta dovoljno je da prebrišete vlažnom krpom i staklo će ponovo sijati kao novo.

Ako je rerna bila zapuštena i prisutne su najtvrdokornije mrlje, papirni ubrusi natopljeni amonijakom mogu biti spas. Stavite ih na staklo i ostavite četrdeset minuta uz obavezne rukavice, a masnoća će skliznuti sama od sebe bez ribanja i napora.

Kada ste već otkrili dugme na rerni i sredili vrata, evo kako da ostatak posla uradite bez muke.

Tablete za sudomašinu mogu vam znatno olakšati posao. Rešetke potopite u kadu sa vrelom vodom i dve tablete, a masnoća će se otopiti dok vi odmarate.

Obmotavanje rešetki aluminijumskom folijom i ostavljanje u vreloj vodi sa deterdžentom preko noći takođe ubrzava čišćenje. Folija pomaže hemijskom procesu i uklanja prljavštinu umesto vas.

Još jedan trik je para i sirće. Sipajte sirće i vodu u tepsiju, stavite je u zagrejanu rernu na dvadeset minuta, a vruća para će omekšati svu prljavštinu koju kasnije samo obrišete sunđerom.

Uz ove trikove i tajno dugme na rerni, održavanje kuhinje prestaje da bude stres i postaje posao gotov za tili čas.

