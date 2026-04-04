Glorija Estefan jedna je od najpoznatijih latino muzičkih zvezda svih vremena, a njen put do uspeha bio je sve samo ne jednostavan.

Rođena je u Havani na Kubi, no kao dete s porodicom seli se u Sjedinjene Američke Države, gde započinje novi život. Upravo taj spoj kultura kasnije će obeležiti i njenu muziku, kojom je osvojila publiku širom sveta.

Sudbonosan trenutak u njenom životu bio je susret s Emilijom Estefanom, muzičarem i producentom koji će postati njen suprug i najveća podrška. Venčali su se 1978. godine, a njihov brak traje više od četiri decenije, što ih čini jednim od najstabilnijih parova u svetu šoubiznisa, piše People.

Zajedno imaju dvoje dece – sina Najiba, rođenog 1980., i ćerku Emili, koja je stigla na svet 1994. godine. Oboje su krenuli stopama svojih roditelja i okušali se u muzici, nastavljajući porodičnu tradiciju.

Glorija Estefan danas se ubraja među najuspešnije muzičare svih vremena – prodala je više od 90 miliona albuma i osvojila čak sedam nagrada Gremi.

Svetsku slavu doneo joj je hit ''Conga'', jedan od najpoznatijih latino pop hitova svih vremena, dok se među njenim pesmama ističe i ''Hoy'', koja i danas beleži veliku popularnost i milione pregleda.

No, njen život obeležila je i tragedija koja ju je mogla koštati karijere, pa i života. Dana 20. marta 1990., tokom turneje, njen autobus doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u Pensilvaniji. Glorija se u tom trenutku odmarala na putu ka sledećem koncertu, piše NBC.

Samo nekoliko trenutaka kasnije dogodio se snažan sudar. Zbog oluje, saobraćaj je stao, no kamion iza njih nije uspeo zakočiti te je silovito udario u njihov autobus i gurnuo ga u vozilo ispred. Situacija je bila dodatno opasna jer su čelični delovi kamiona probili prednji deo autobusa. Nakon nesreće usledili su trenuci koje nikada neće zaboraviti:

''Ležala sam na podu autobusa i pokušala se podići, ali nisam mogla. Bila sam u strašnim bolovima, što mi je zapravo davalo nadu – jer sam, uz oca koji je godinama bio u invalidskim kolicima, znala kako kičma funkcioniše. Znala sam da, da sam oštetila kičmenu moždinu, ne bih osećala ništa'', ispričala je.

Povrede su bile ozbiljne, a oporavak dug i neizvestan. Ipak, Glorija je pokazala neverovatnu snagu i uspela se vratiti na pozornicu, gde je nastavila nizati uspehe. Uz bogatu karijeru, uvek je isticala koliko joj znači porodica, koja joj je bila najveći oslonac kroz sve uspone i padove.

Danas, u 69. godini života, Glorija Estefan i dalje je aktivna i povezana sa svojom publikom. Na Instagramu je prati milion ljudi, s kojima redovno deli trenutke iz privatnog i poslovnog života. Iako je iza nje impresivna karijera, i dalje ostaje verna muzici, porodici i projektima koje razvija sa suprugom. Danas je ona simbol snage, upornosti i dugovečnosti, a njena priča i dalje inspiriše generacije širom sveta.

